ua en ru
Ср, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МИД Литвы об отправке западных войск в Украину: Инициатива заслуживает внимания

Среда 28 февраля 2024 13:16
UA EN RU
МИД Литвы об отправке западных войск в Украину: Инициатива заслуживает внимания Фото: Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Инициатива о возможности размещения западных сухопутных войск в Украине - заслуживает внимания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"Судьба Европы решается на полях сражений в Украине. Такие времена требуют политического лидерства, амбиций и смелости мыслить нестандартно. Инициатива, стоявшая за вчерашней встречей в Париже, заслуживает внимания", - написал глава Министерства иностранных дел Литвы.

Размещение западных войск в Украине

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

Во время саммита президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу. В то же время против этой инициативы выступили Германия, Чехия, Испания и Италия. Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Детальнее об этом, реакции других лидеров и о том, действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Война в Украине
NEWS
Тарифы, пенсии, субсидии: каких изменений ждать украинцам в марте
Тарифы, пенсии, субсидии: каких изменений ждать украинцам в марте
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС