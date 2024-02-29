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Премьер Эстонии об отправке войск в Украину: это сигнал для РФ - мы не исключаем ничего

Таллин, Четверг 29 февраля 2024 10:55
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Премьер Эстонии об отправке войск в Украину: это сигнал для РФ - мы не исключаем ничего Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (facebook-com-kallaskaja)
Автор: Наталья Юрченко

Западные страны должны рассматривать все имеющиеся возможности предоставления помощи Украине. А готовность отправить войска в Украину - это сигнал для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Каю Калласа в подкасте Politico.

"Все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла эту войну", - заявила она.

Относительно идеи президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину премьер сказала: "Я думаю, что это тоже сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем ничего".

При этом Каллас считает, что такие решения должны обсуждаться "за закрытыми дверями".

По мнению премьера, сейчас партнеры должны сосредоточиться на других важных вопросах, например, по закупке артиллерийских боеприпасов, в том числе за пределами Европы.

Что этому предшествовало

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия.

Действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии в войне - читайте в нашем материале.

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