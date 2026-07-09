Когда бронирование и отсрочка исчезают: адвокат назвала главные основания
В Украине право на отсрочку от мобилизации во многих случаях прекращается автоматически из-за обновления данных в государственных реестрах.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила адвокат Татьяна Лебедева.
Главное:
- Когда исчезает отсрочка: В ряде случаев право на отсрочку автоматически аннулируется через "Резерв+" после обновления данных в государственных реестрах.
- Когда исчезает бронирование: Бронирование аннулируют после потери предприятием статуса критически важного или увольнения работника, когда работодатель передает данные в ТЦК.
- Основные причины: Отсрочка прекращается после изменения семейных обстоятельств (например, совершеннолетия ребенка или развода) либо завершения обучения.
Когда отсрочка сгорает автоматически
Адвокат отметила, что большинство отсрочек сейчас предоставляются в автоматическом режиме через приложение "Резерв+". Однако при утрате оснований для ее получения система отменяет ее самостоятельно.
По ее словам, автоматическая отмена отсрочки происходит в следующих случаях:
Смена семейных обстоятельств. Если отсрочка была предоставлена многодетному отцу, она аннулируется в день, когда старшему ребенку исполняется 18 лет. Аналогично право теряется в случае развода с супругой, имеющей инвалидность.
Завершение обучения. Отсрочка для студентов действует до момента завершения обучения. Например, если студент отчисляется или срок обучения истекает 30 июня, то уже с 1 июля "Резерв+" обновится, а отсрочку отменят.
Особенности ухода за родными и бронирование
В случае ухода за родителями отсрочка привязана к сроку действия соответствующего акта, выдаваемого на один год.
Однако при смерти лица, за которым осуществлялся уход, реестры пока не подтягивают информацию автоматически, поэтому такая отсрочка не отменяется непосредственно в системе сразу.
Бронирование работников предприятий тоже не исчезает само по себе. Оно аннулируется в системе после того, как компания теряет статус критически важной или военнообязанный увольняется с работы, а работодатель передает соответствующие данные в ТЦК.
Напомним, ранее в Минобороны объяснили разницу между отсрочкой и бронированием.