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Когда бронирование и отсрочка исчезают: адвокат назвала главные основания

09:00 09.07.2026 Чт
2 мин
Отсрочки и бронь могут пропадать автоматически
aimg Иван Носальский aimg Катерина Гончарова aimg Татьяна Лебедева Эксперт
Когда бронирование и отсрочка исчезают: адвокат назвала главные основания Иллюстративное фото: адвокат объяснила, когда отсрочку могут аннулировать (Getty Images)
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В Украине право на отсрочку от мобилизации во многих случаях прекращается автоматически из-за обновления данных в государственных реестрах.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила адвокат Татьяна Лебедева.

Главное:

  • Когда исчезает отсрочка: В ряде случаев право на отсрочку автоматически аннулируется через "Резерв+" после обновления данных в государственных реестрах.
  • Когда исчезает бронирование: Бронирование аннулируют после потери предприятием статуса критически важного или увольнения работника, когда работодатель передает данные в ТЦК.
  • Основные причины: Отсрочка прекращается после изменения семейных обстоятельств (например, совершеннолетия ребенка или развода) либо завершения обучения.

Когда отсрочка сгорает автоматически

Адвокат отметила, что большинство отсрочек сейчас предоставляются в автоматическом режиме через приложение "Резерв+". Однако при утрате оснований для ее получения система отменяет ее самостоятельно.

По ее словам, автоматическая отмена отсрочки происходит в следующих случаях:

Смена семейных обстоятельств. Если отсрочка была предоставлена многодетному отцу, она аннулируется в день, когда старшему ребенку исполняется 18 лет. Аналогично право теряется в случае развода с супругой, имеющей инвалидность.

Завершение обучения. Отсрочка для студентов действует до момента завершения обучения. Например, если студент отчисляется или срок обучения истекает 30 июня, то уже с 1 июля "Резерв+" обновится, а отсрочку отменят.

Особенности ухода за родными и бронирование

В случае ухода за родителями отсрочка привязана к сроку действия соответствующего акта, выдаваемого на один год.

Однако при смерти лица, за которым осуществлялся уход, реестры пока не подтягивают информацию автоматически, поэтому такая отсрочка не отменяется непосредственно в системе сразу.

Бронирование работников предприятий тоже не исчезает само по себе. Оно аннулируется в системе после того, как компания теряет статус критически важной или военнообязанный увольняется с работы, а работодатель передает соответствующие данные в ТЦК.

Напомним, ранее в Минобороны объяснили разницу между отсрочкой и бронированием.

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