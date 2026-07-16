Работодатели активнее предлагают бронирование: что изменилось на рынке труда

За последний год количество вакансий с возможностью бронирования от мобилизации на платформе OLX Работа выросла на 25%, но количество отзывов на такие предложения увеличилось на 28%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование рынка труда от платформы "OLX Работа".

Где больше всего вакансий с бронированием

Больше вакансий с возможностью бронирования работодатели предлагают в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской и Запорожской областях. В десятку также вошли Ивано-Франковская, Волынская и Закарпатская области.

По степени медианных зарплат лидирует Закарпатская область, где работодатели предлагают 50 тысяч гривен в месяц. Далее расположились Ивано-Франковская и Волынская области (по 45 тысяч гривен), Тернопольская (43 тысячи), Ровенская (42 тысячи), Львовская (40 тысяч) и Киевская область (38 тысяч гривен).

Самые низкие медианные зарплаты зафиксированы в Харьковской области – 28 тысяч гривен и Черновицкой – 25,65 тысячи гривен.

Какие профессии обещают бронирование

Чаще всего возможность бронирования предлагают водителям, строителям, грузчикам, разнорабочим, продавцам, автослесарям, сварщикам, кассирам и кладовщикам. Именно эти вакансии также получают наибольшее количество отзывов от соискателей работы.

Среди отдельных профессий самые высокие зарплаты предлагают штукатурам – более 101 тысячи гривен в месяц. Также в число наиболее оплачиваемых входят фасадщики (97,5 тысяч гривен), рихтовщики (87,5 тысяч), каменщики (82,5 тысяч), плиточники (72,5 тысяч) и дальнобойщики (70 тысяч гривен). В то же время самые низкие зарплаты предлагают медсестрам, уборщицам и кассирам.

Как отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина, возможность бронирования чаще всего предлагают предприятия критической инфраструктуры, производственной, строительной, логистической и транспортной отраслей.

По ее словам, именно в этих областях уже длительное время сохраняется дефицит кадров, поэтому работодатели конкурируют за работников не только возможностью бронирования, но и уровнем заработной платы.