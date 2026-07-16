В Украине будут по-новому определять критичность предприятий при бронировании работников
В Украине появился новый орган, координирующий бронирование военнообязанных и помогающий определять критически важные предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Зачем создали новый орган
Кабинет министров принял постановление об образовании Координационного центра по вопросам бронирования на период мобилизации и военное время.
Он будет действовать как временный консультативно-совещательный орган при правительстве. Главная задача нового центра - координировать работу государственных органов и оперативно находить решения для проблемных ситуаций, возникающих при бронировании работников.
Определение критической важности бизнеса
Отдельным направлением работы центра станет рассмотрение предложений по признанию предприятий, учреждений и организаций критически важным.
Речь идет о компаниях, которые обеспечивают:
- работу и стабильность экономики
- жизнедеятельность населения
- потребности Вооруженных сил Украины и других военных формирований
Государственные органы будут обязаны учитывать рекомендации Координационного центра, когда будут принимать решение о предоставлении бизнесу статуса критически важного.
Вакансии с бронированием и новые правила
Напомним, в Украине стремительно растет популярность предложений работы, гарантирующих защиту от призыва. В частности, за последний год количество вакансий с возможностью бронирования от мобилизации на платформе OLX Работа увеличилось на 25%.
Вместе с этим существенно возрос и отзыв со стороны поисковиков - количество отправленных резюме на такие объявления увеличилось на 28%, а медианная зарплата по этим вакансиям уже превышает 35 тысяч гривен.
В то же время, в стране существенно усилили контроль за предоставлением такого статуса.
Ранее мы подробно рассказывали о новых правилах бронирования работников критически важных предприятий, а также о том, кого именно коснутся масштабные проверки и что работодателям необходимо сделать до 10 августа.