Как работает бронирование украинцев с розыском: юрист рассказала о "подводных камнях"
В Украине заработал механизм быстрого электронного бронирования работников оборонного сектора, которые нарушили правила воинского учета.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик.
Как работает новый механизм в "Дії"
По ее словам, с 13 марта 2026 года предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), имеющие статус критически важных, могут забронировать работника с розыском сроком до 45 дней через портал "Дія".
Главная особенность инструмента - скорость. Процедура длится 10-15 минут и проходит автоматически. Стандартная проверка, обычно продолжающаяся до 72 часов, на этом этапе не применяется.
В течение предоставленных 45 дней работник обязан:
- уточнить свои военно-учетные данные и устранить нарушения;
- уплатить административные штрафы, если они есть;
- пройти военно-врачебную комиссию (при необходимости);
- полностью привести документы в соответствие с законодательством.
После этого предприятие сможет оформить для него постоянное бронирование по общей процедуре.
Главные "подводные камни" и риски
Адвокат отметила, что есть несколько существенных рисков для бизнеса и работников:
- Потеря бронирования. Если через 45 дней мужчина не успеет урегулировать документы, повторно воспользоваться этим спецмеханизмом будет невозможно, а статус нарушителя или "в розыске" вернется.
- "Окно риска". Следующее бронирование будет оформляться по общим правилам с проверкой до 72 часов. В этот период времени, когда действие временного бронирования уже закончилось, а новое еще не подтверждено, ТЦК и СП формально могут вручить лицу повестку и мобилизовать его.
Поэтому предприятиям рекомендуют подавать документы на постоянное бронирование заранее, а работникам - не медлить с визитами для обновления данных.
Напомним, ранее адвокат Татьяна Лебедева рассказала в комментарии РБК-Украина, при каких условиях могут исчезнуть отсрочка и бронирование.