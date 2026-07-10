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Как работает бронирование украинцев с розыском: юрист рассказала о "подводных камнях"

09:00 10.07.2026 Пт
2 мин
Бронирование мужчин с розыском можно оформить очень быстро
aimg Иван Носальский aimg Катерина Гончарова aimg Наталья Гнатик Эксперт
Как работает бронирование украинцев с розыском: юрист рассказала о "подводных камнях" Иллюстративное фото: в Украине можно забронировать мужчин с розыском (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Украине заработал механизм быстрого электронного бронирования работников оборонного сектора, которые нарушили правила воинского учета.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик.

Как работает новый механизм в "Дії"

По ее словам, с 13 марта 2026 года предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), имеющие статус критически важных, могут забронировать работника с розыском сроком до 45 дней через портал "Дія".

Главная особенность инструмента - скорость. Процедура длится 10-15 минут и проходит автоматически. Стандартная проверка, обычно продолжающаяся до 72 часов, на этом этапе не применяется.

В течение предоставленных 45 дней работник обязан:

  • уточнить свои военно-учетные данные и устранить нарушения;
  • уплатить административные штрафы, если они есть;
  • пройти военно-врачебную комиссию (при необходимости);
  • полностью привести документы в соответствие с законодательством.

После этого предприятие сможет оформить для него постоянное бронирование по общей процедуре.

Главные "подводные камни" и риски

Адвокат отметила, что есть несколько существенных рисков для бизнеса и работников:

  • Потеря бронирования. Если через 45 дней мужчина не успеет урегулировать документы, повторно воспользоваться этим спецмеханизмом будет невозможно, а статус нарушителя или "в розыске" вернется.
  • "Окно риска". Следующее бронирование будет оформляться по общим правилам с проверкой до 72 часов. В этот период времени, когда действие временного бронирования уже закончилось, а новое еще не подтверждено, ТЦК и СП формально могут вручить лицу повестку и мобилизовать его.

Поэтому предприятиям рекомендуют подавать документы на постоянное бронирование заранее, а работникам - не медлить с визитами для обновления данных.

Напомним, ранее адвокат Татьяна Лебедева рассказала в комментарии РБК-Украина, при каких условиях могут исчезнуть отсрочка и бронирование.

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