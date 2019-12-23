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У Старобільську горів інтернат, четверо загиблих

Новини » Суспільство     23.12.2019 - 03:44
У Старобільську горів інтернат, четверо загиблих
Ілюстративне фото (facebook.com gorodz.info)

Поліція відкрила два кримінальні провадження

У Старобільську Луганської області виникла пожежа в інтернаті, унаслідок якої загинули люди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Луганської області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 21.09. Горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

На місце події співробітниками слідчо-оперативної групи встановлено, що в одній з палат першого корпусу сталося загоряння.

З одночасним тушінням пожежі працівниками ДСНС, поліцією та медперсоналом проводилась евакуація підопічних.

"Внаслідок пожежі загинуло 4 підопічних, 3 - отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані каретою швидкої допомоги до лікарні м. Старобільськ. Пожежу локалізовано о 21:32 та ліквідовано о 22:55", - йдеться в повідомленні.

За данним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" та статтею 367 КК України "Службова недбалість".

РБК-Україна писало, що у Києві в Подільському районі сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку, в результаті чого загинули дві людини.

Нагадаємо, у Львові 21 грудня стався вибух на 12 поверсі житлової багатоповерхівки у Шевченківському районі, в результаті чого було травмовано людину.

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