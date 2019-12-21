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Україна відмовилася від прямих закупівель російського газу

Новини » Економіка     21.12.2019 - 13:09
Україна відмовилася від прямих закупівель російського газу
Фото: Олексій Оржель (mpe.kmu.gov.ua)

В угоді немає пункту про прямі поставки російського газу і немає "політичної ціни"

Пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнута 20 грудня, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну. Про це на брифінгу в Офісі президента сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Оржель, пункт про прямі постачання російського газу в Україну був виключений з протоколу.

"Ви побачите в протоколі те, що якщо потенційно (поставки, - ред.) і будуть здійснюватися, лише на базі ціни європейського хабу. Але в рамках пакетних домовленостей, яких ми досягли, прямих поставок немає", - сказав він.

Як заявив Оржель, для України дуже важливо, що в протоколі "немає політичної ціни газу".

Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 21 грудня 2019 р.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на десять років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Як заявив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, українські компанії "Оператор ГТС" і "Нафтогаз" підпишуть контракти з "Газпромом" протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з "Газпромом" щодо виплати до кінця року "Нафтогазу" майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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