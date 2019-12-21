Оржель розкрив деталі домовленостей з Росією щодо газу

Україна отримає від "Газпрому" майже 3 млрд доларів до кінця року
Договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на десять років. Про це на брифінгу в Офісі президента сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.
Як зазначив Оржель, після досягнення угоди на політичному рівнем всі контракти повинні бути підписані між компаніями.
"Що дуже важливо - транзит буде", - сказав він і додав, що "Газпром" виплатить 2,9 млрд доларів до кінця року за рішенням Стокгольмського арбітражу. При цьому Україна відмовляється від претензій за іншими позовами у Стокгольмі.
За його словами, контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році 40 млрд куб м в 2021-2024 роках.
Оржель повідомив, що є розуміння про те, що тариф на транзит газу з часом буде зростати. При цьому він не назвав ставки транзиту, яка буде діяти з 1 січня 2020 року.
Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.
Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.Опубліковано Офіс Президента України Субота, 21 грудня 2019 р.
Нагадаємо, за підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.
Як заявив глава російського "Газпрому" Олексій Міллер, "Газпром" зобов'язується транзитувати через Україну 65 млрд куб. м газу в 2020 році 40 млрд куб м в 2021-2024 роках за умови конкурентного тарифу. Угода "Газпрому" і "Нафтогазу" передбачає виплату за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму 3 млрд доларів і відмова від нових претензій, відкликання позовів.