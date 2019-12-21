ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оржель розкрив деталі домовленостей з Росією щодо газу

Новини » Економіка     21.12.2019 - 12:26
Оржель розкрив деталі домовленостей з Росією щодо газу
Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

Україна отримає від "Газпрому" майже 3 млрд доларів до кінця року

Договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на десять років. Про це на брифінгу в Офісі президента сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Оржель, після досягнення угоди на політичному рівнем всі контракти повинні бути підписані між компаніями.

"Що дуже важливо - транзит буде", - сказав він і додав, що "Газпром" виплатить 2,9 млрд доларів до кінця року за рішенням Стокгольмського арбітражу. При цьому Україна відмовляється від претензій за іншими позовами у Стокгольмі.

За його словами, контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році 40 млрд куб м в 2021-2024 роках.

Оржель повідомив, що є розуміння про те, що тариф на транзит газу з часом буде зростати. При цьому він не назвав ставки транзиту, яка буде діяти з 1 січня 2020 року.

Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 21 грудня 2019 р.

Нагадаємо, за підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.

Як заявив глава російського "Газпрому" Олексій Міллер, "Газпром" зобов'язується транзитувати через Україну 65 млрд куб. м газу в 2020 році 40 млрд куб м в 2021-2024 роках за умови конкурентного тарифу. Угода "Газпрому" і "Нафтогазу" передбачає виплату за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму 3 млрд доларів і відмова від нових претензій, відкликання позовів.

Голова "Газпрому" назвав умови контракту з Україною Український "Оператор ГТС" продовжить переговори з "Газпромом" про транзит
Новини України газтранзитконтракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся