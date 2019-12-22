ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови з Зеленським

Новини » Політика     22.12.2019 - 09:26
Трамп цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови з Зеленським
Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Наказ про заморозку військової допомоги було дано через годину після розмови президентів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп цікавився питанням військової допомоги Україні за місяць до телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, на прохання американського президента Департамент з управління та бюджету зробив запит у Пентагон щодо надання детальної інформації про військову допомогу Україні.

Так, у документах, які були сльно відредагованими, йдеться про те, що Трамп цікавився військовою допомогою ще за місяць до телефонної розмови з українським президентом Зеленським.

Крім того, за даними опублікованих документів, військова допомога Україні була заблокована Білим домом приблизно через годину після розмови двох президентів у липні.

Нагадаємо, 20 грудня американський президент Трамп погодив військовий бюджет США на 2020 рік, в якому передбачена військова допомога для України в розмірі 300 млн доларів. Сума допомоги виявилася на 50 млн доларів більшою, чим у попередньому оборонному бюджеті.

Також РБК-Україна писало, що Білий дім домігся блокування негайного надання війскової допомоги Україні. Адміністрація Трампа пригрозила демократам накладенням вето на бюджет, якщо з документу не приберуть пункт про негайну допомогу. Пункт дозволив би Україні отримати гроші та озброєння протягом 45 днів.

Президент підписав указ про присвоєння ряду дипломатичних рангів Зеленський змінив дані п'ятьох фігурантів санкційного списку терористів
Новини України Володимир Зеленськийвоенная помощьДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся