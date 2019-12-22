Трамп цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови з Зеленським

Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Наказ про заморозку військової допомоги було дано через годину після розмови президентів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп цікавився питанням військової допомоги Україні за місяць до телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, на прохання американського президента Департамент з управління та бюджету зробив запит у Пентагон щодо надання детальної інформації про військову допомогу Україні.

Так, у документах, які були сльно відредагованими, йдеться про те, що Трамп цікавився військовою допомогою ще за місяць до телефонної розмови з українським президентом Зеленським.

Крім того, за даними опублікованих документів, військова допомога Україні була заблокована Білим домом приблизно через годину після розмови двох президентів у липні.

Нагадаємо, 20 грудня американський президент Трамп погодив військовий бюджет США на 2020 рік, в якому передбачена військова допомога для України в розмірі 300 млн доларів. Сума допомоги виявилася на 50 млн доларів більшою, чим у попередньому оборонному бюджеті.

Також РБК-Україна писало, що Білий дім домігся блокування негайного надання війскової допомоги Україні. Адміністрація Трампа пригрозила демократам накладенням вето на бюджет, якщо з документу не приберуть пункт про негайну допомогу. Пункт дозволив би Україні отримати гроші та озброєння протягом 45 днів.