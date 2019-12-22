У МЗС розповіли про ймовірність скасування безвізу з ЄС

Фото: Андрій Заєць (wikipedia.org)

У міністерстві також розповіли про домовленості по безвізу з іншими країнами

У Міністерстві закордонних справ України заперечують загрозу скасування безвізового режиму з Європейським союзом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю держсекретаря МЗС Андрія Зайця виданню "Апостроф".

Він застеріг українців від панічних настроїв.

"Моніторинг (європейської сторони, - ред.) здійснюється постійно відповідними робочими групами. І останній звіт, який є у нашому розпорядженні - позитивний. Є певні рекомендації для української сторони, які стосуються не МЗС, а інших органів державної влади. Ми про них знаємо і працюємо над вирішенням. Я хотів би застерегти від панічних настроїв, які час від часу спливають з надр інтернету про те, що "все пропало" і "ЄС скасує безвізовий режим". Такої загрози ми не бачимо ", - підкреслив він.

Дипломат також зазначив, що за 11 місяців МЗС уклало 9 договорів про безвізовий режим поїздок з різними державами.

"Набули чинності 5 міжнародних договорів. Найближчим часом ми готуємо укладення угоди про безвізові поїздки з Гренадою. У наступному році ми сподіваємося, що нам вдасться досягти домовленостей про безвізовий режим поїздок громадян України в заморські території і департаменти Франції - оскільки зараз безвізовий режим існує тільки для континентальної частини цієї країни. Активно працюємо з Мексикою, яка користується значним попитом з боку громадян України", - додав Заєць.

Держсекретар міністерства також поінформував, що тривають переговори з КНР про введення 10-річних віз.

Нагадаємо, в лютому Павло Клімкін, який на той момент обіймав посаду міністра закордонних справ, прокоментував можливість скасування безвізу після рішення Конституційного суду про скасування статті щодо відповідальності за незаконне збагачення. Він підкреслював, що Європейський союз не покарає українців за таке рішення КСУ.

Як писало РБК-Україна, у вересні глава Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що скасування безвізового режиму для громадян України неможливе.