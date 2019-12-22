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Президент підписав ратифікацію угоди з ЄІБ про будівництво метро в Харкові

Новини » Політика     22.12.2019 - 11:26
Президент підписав ратифікацію угоди з ЄІБ про будівництво метро в Харкові
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сума позики становить 160 млн євро

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №0008 "Про ратифікацію фінансової угоди (проект "Розширення харківського метрополітену" (проект "Продовження третьої лінії метрополітену в місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

У пояснювальній записці зазначено, що реалізація проекту "Продовження третьої лінії метрополітену в місті Харків" буде здійснюватися за рахунок коштів позики Європейського інвестиційного банку на наступних умовах: сума позики становить 160 млн євро; ставка відсотків - Euribor + спред; кількість траншей - 20; мінімальна сума траншу - 5 млн євро.

Зазначено, що загальний період погашення позики - 25 років, включаючи пільговий період - 4 роки. При цьому перша дата погашення позики - 20.04.2022, а остання дата погашення позики - 20.10.2042.

Зокрема, позика буде погашатися піврічними платежами; комісія за резервування коштів не стягується.

Нагадаємо, 5 грудня парламент схвалив дану ратифікацію 337 голосами нардепів.

Як писало РБК-Україна, в жовтні ВР схвалила за основу і в цілому законопроект №0186 "Про ратифікацію фінансової угоди (проект модернізації української залізниці (модернізація інфраструктури публічного акціонерного товариства" Укрзалізниця ") між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

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