"Восстаньте в момент истины": Нетаньяху обратился к народу Ирана

Иранцы должны самостоятельно восстать против действующего режима, чтобы восстановить дружеские отношения с Израилем.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
По данным СМИ, в своем видеоролике Нетаньяху подчеркнул, что Израиль стремится помочь иранскому народу "освободиться от ига тирании".
По его словам, именно граждане Ирана должны сделать решающий шаг для смены власти в своей стране.
"Я верю, что если вы восстанете в момент истины, то вскоре наступит день, когда Израиль и Иран снова станут храбрыми друзьями", - подчеркнул израильский премьер.
Израильское руководство уже неоднократно публично выражало надежду, что нынешний конфликт в регионе может стать катализатором для изменения политического устройства в Тегеране.
Видеообращение сопровождалось символическими кадрами, где люди держали флаги Израиля и исторические знамена Ирана со Львом и Солнцем.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против по Ирану, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.
Также президент США Трамп анонсировал серьезный удар по Ирану в случае дальнейшей эскалации, предупредив о возможности "полного уничтожения" объектов режима, если они будут угрожать американским интересам.
Кроме военного давления, в Вашингтоне рассматривают стратегические шаги в регионе. В частности, стало известно, что Трамп проявлял интерес к идее разместить военные базы в ключевых точках Ближнего Востока для сдерживания Тегерана.
Кроме того, по данным источников, США рассматривают возможность контроля над важным островом в Ормузском проливе, чтобы заблокировать иранские пути поставок нефти и оружия.