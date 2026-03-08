"Восстаньте в момент истины": Нетаньяху обратился к народу Ирана

Призыв к освобождению от тирании

По данным СМИ, в своем видеоролике Нетаньяху подчеркнул, что Израиль стремится помочь иранскому народу "освободиться от ига тирании".

По его словам, именно граждане Ирана должны сделать решающий шаг для смены власти в своей стране.

"Я верю, что если вы восстанете в момент истины, то вскоре наступит день, когда Израиль и Иран снова станут храбрыми друзьями", - подчеркнул израильский премьер.

Стремление к смене режима

Израильское руководство уже неоднократно публично выражало надежду, что нынешний конфликт в регионе может стать катализатором для изменения политического устройства в Тегеране.

Видеообращение сопровождалось символическими кадрами, где люди держали флаги Израиля и исторические знамена Ирана со Львом и Солнцем.