RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Восстаньте в момент истины": Нетаньяху обратился к народу Ирана

22:40 08.03.2026 Вс
2 мин
Почему Нетаньяху призывает иранцев действовать прямо сейчас?
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Иранцы должны самостоятельно восстать против действующего режима, чтобы восстановить дружеские отношения с Израилем.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Читайте также: США и Израиль получили нового союзника: ОАЭ впервые ударили по Ирану

Призыв к освобождению от тирании

По данным СМИ, в своем видеоролике Нетаньяху подчеркнул, что Израиль стремится помочь иранскому народу "освободиться от ига тирании".

По его словам, именно граждане Ирана должны сделать решающий шаг для смены власти в своей стране.

"Я верю, что если вы восстанете в момент истины, то вскоре наступит день, когда Израиль и Иран снова станут храбрыми друзьями", - подчеркнул израильский премьер.

Стремление к смене режима

Израильское руководство уже неоднократно публично выражало надежду, что нынешний конфликт в регионе может стать катализатором для изменения политического устройства в Тегеране.

Видеообращение сопровождалось символическими кадрами, где люди держали флаги Израиля и исторические знамена Ирана со Львом и Солнцем.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против по Ирану, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.

Также президент США Трамп анонсировал серьезный удар по Ирану в случае дальнейшей эскалации, предупредив о возможности "полного уничтожения" объектов режима, если они будут угрожать американским интересам.

Кроме военного давления, в Вашингтоне рассматривают стратегические шаги в регионе. В частности, стало известно, что Трамп проявлял интерес к идее разместить военные базы в ключевых точках Ближнего Востока для сдерживания Тегерана.

Кроме того, по данным источников, США рассматривают возможность контроля над важным островом в Ормузском проливе, чтобы заблокировать иранские пути поставок нефти и оружия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиИзраильИранБлижний восток