Трамп проявлял интерес к идее разместить войска США в Иране, - NBC News

Президент США Дональд Трамп выражал серьезный интерес к идее размещения американских войск на территории Ирана. Речь шла не о наземном вторжении, а об контингенте для конкретных задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По словам источников, Трамп обсуждал эту идею с помощниками и представителями Республиканской партии, излагая при этом свое видение послевоенного Ирана.

В его представлении речь шла о том, что иранские запасы урана будут в безопасности, а США и новый иранский режим будут сотрудничать в добыче нефти аналогично тому, как это происходит между США и Венесуэлой.

Заявления Трампа, которые выражали серьезный интерес к сухопутным войскам, не касались крупномасштабного наземного вторжения в Иран.

Наоборот, это была идея небольшого контингента американских войск, который будет использоваться в конкретных стратегических целях.

При этом источники говорят, что Трамп не принимал никаких решений и не отдавал никаких приказов, касаемо сухопутных войск.

При этом спикер Белого дома Кэролайн Ливитт назвала эту историю "основанной на предположениях анонимных источников", которые не входят в команду Трампа по нацбезопасности и не имеют отношения к этим обсуждениям.

Но вот публично президент США не исключал возможности размещения американских войск в Иране, хотя по сей день война до сих пор имела только воздушный характер.