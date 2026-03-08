ua en ru
США и Израиль получили нового союзника: ОАЭ впервые ударили по Ирану

14:21 08.03.2026 Вс
2 мин
Какой объект в Иране стал целью удара?
aimg Константин Широкун
США и Израиль получили нового союзника: ОАЭ впервые ударили по Ирану Фото: ОАЭ впервые ударили по Ирану (Getty Images)

Объединенные Арабские Эмираты впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке нанесли удар по Ирану. Под обстрелом был завод по опреснению воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Читайте также: США и Израиль могут отправить спецназ для захвата ядерных запасов Ирана, - Axios

По данным издания, в ответ на обстрелы со стороны Ирана, ОАЭ атаковали иранский завод по опреснению воды. При этом аналитики считают, что это лишь сигнал для Тегерана, и ОАЭ присоединятся к кампании США и Израиля только в случае эскалации иранских атак.

С начала войны Иран неоднократно запускал ракеты и беспилотники по странам Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты. Сначала иранцы заявляли, что атаковали только американские базы, но сообщалось также о попадании ракет и дронов в гражданские объекты.

В частности, было повреждено здание израильского посольства в Абу-Даби, двое израильтян получили легкие ранения.

При этом в ОАЭ, которые зарекомендовали себя как экономическая столица Персидского залива, помимо угрозы безопасности, существует обеспокоенность по поводу ущерба имиджу страны, которая считается излюбленным местом для многих бизнесменов.

По данным INSS, к за прошедшую неделю Иран запустил по территории ОАЭ 941 беспилотник, 189 баллистических ракет и восемь крылатых ракет.

Удары Ирана по соседним странам

Напомним, ранее сообщалось, что в ответ на атаки Израиля и США, Иран масштабно атакует ряд своих стран-соседей.

Свои "ответные удары" Иран наносит чуть ли не по всем, с кем граничит по периметру, под прицелом оказался даже далекий Кипр. Иран уже выпустил более 800 ракет и 2 тысячи дронов.

Среди всех многочисленных соседей Ирана неатакованными пока остаются Армения, Пакистан, Афганистан и Туркменистан. Однако хаотичность иранских ударов не дает гарантий, что и эти страны не станут новыми целями исламистов.

При этом Тегеран сознательно идет на эскалацию даже с теми странами, которые изначально выражали скепсис относительно американской операции. Так, Иран уже настроил против себя арабские монархии.

