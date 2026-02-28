Трамп сделал первое заявление о гибели верховного лидера Ирана

США считают правдивыми сообщения о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результатов ударов по Тегерану.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

"Мы считаем, что это правдивая история", - сказал американский президент.

Он добавил, что "большинство" высшего руководства Ирана "исчезло"

"Люди, которые принимают все решения, большинство из них исчезли", - подчеркнул Трамп.

Однако пока ни Израиль, ни США не подтверждали окончательно, что аятолла Хаменеи погиб. Однако, как пишут мировые медиа, его тело нашли под руинами резиденции в Тегеране. Утром она была разрушена ударами Израиля и США.

Фото: резиденция Хаменеи в Тегеране оказалась под ударом утром 28 февраля (спутниковый снимок Airbus)

Обновлено 23:15. Также Трамп рассказал о еще двух операциях в Иране, о которых, якобы, не было известно общественности. По его словам, во время этих двух других операций "был нанесен большой ущерб руководству" Ирана.

Он не раскрыл подробностей, но добавил, что эти операции произошли "за последние 24 часа".

Что известно об ударах США и Израиля по Ирану

Утром субботы, 28 февраля, на Ближнем Востоке началась масштабная операция США и Израиля против Ирана. Тегеран и другие иранские города оказались под ударами американских и израильских ракет.

Как сообщала Армия обороны Израиля, в операции было задействовано почти 200 израильских самолетов. Нанесены удары по примерно 500 целям по всему Ирану.