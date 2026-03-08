"Повстаньте в момент істини": Нетаньягу звернувся до народу Ірану

Іранці мають самостійно повстати проти чинного режиму, щоб відновити дружні відносини з Ізраїлем.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
За даними ЗМІ, у своєму відеоролику Нетаньягу наголосив, що Ізраїль прагне допомогти іранському народу "звільнитися від ярма тиранії".
За його словами, саме громадяни Ірану мають зробити вирішальний крок для зміни влади у своїй країні.
"Я вірю, що якщо ви повстанете в момент істини, то незабаром настане день, коли Ізраїль та Іран знову стануть хоробрими друзями", - підкреслив ізраїльський прем'єр.
Ізраїльське керівництво вже неодноразово публічно висловлювало сподівання, що нинішній конфлікт у регіоні може стати каталізатором для зміни політичного устрою в Тегерані.
Відеозвернення супроводжувалося символічними кадрами, де люди тримали прапори Ізраїлю та історичні стяги Ірану з Левом і Сонцем.
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали операцію проти по Ірану, внаслідок ударів також було ліквідовано верховного лідера ісламської держави Алі Хаменеї.
Також президент США Трамп анонсував серйозний удар по Ірану у разі подальшої ескалації, попередивши про можливість "повного знищення" об'єктів режиму, якщо вони загрожуватимуть американським інтересам.
Окрім військового тиску, у Вашингтоні розглядають стратегічні кроки в регіоні. Зокрема, стало відомо, що Трамп виявляв інтерес до ідеї розмістити військові бази у ключових точках Близького Сходу для стримування Тегерана.
Крім того, за даними джерел, США розглядають можливість контролю над важливим островом в Ормузькій протоці, щоб заблокувати іранські шляхи постачання нафти та зброї.