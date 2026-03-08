"Повстаньте в момент істини": Нетаньягу звернувся до народу Ірану

Заклик до звільнення від тиранії

За даними ЗМІ, у своєму відеоролику Нетаньягу наголосив, що Ізраїль прагне допомогти іранському народу "звільнитися від ярма тиранії".

За його словами, саме громадяни Ірану мають зробити вирішальний крок для зміни влади у своїй країні.

"Я вірю, що якщо ви повстанете в момент істини, то незабаром настане день, коли Ізраїль та Іран знову стануть хоробрими друзями", - підкреслив ізраїльський прем'єр.

Прагнення до зміни режиму

Ізраїльське керівництво вже неодноразово публічно висловлювало сподівання, що нинішній конфлікт у регіоні може стати каталізатором для зміни політичного устрою в Тегерані.

Відеозвернення супроводжувалося символічними кадрами, де люди тримали прапори Ізраїлю та історичні стяги Ірану з Левом і Сонцем.