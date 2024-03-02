Разведка Британии: Россия может попытаться расконсервировать самолеты А-50
Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Великобритании.
Как пишет разведка, через неделю после потери второго А-50, Россия, вероятно, прекратила их полеты. Это продлится до тех пор, пока террористы будут проводить внутренние расследования относительно неспособности защитить эти самолеты, а также относительно того, как уменьшить угрозу, которую продолжает представлять украинская противовоздушная оборона.
"Потеря этого средства, обеспечивающего ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, очень вероятно, значительно ухудшит ситуационную осведомленность экипажей самолетов. Это пробел в возможностях, который Россия не может себе позволить над спорным воздушным пространством восточной и южной Украины", - отмечает разведка.
Вполне вероятно, что стране-террористу придется искать варианты, чтобы преодолеть этот пробел путем перепрофилирования самолетов и принятия большего риска ради обеспечения эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются вражеские сухопутные войска.
"Это долговременная проблема (вражеские сухопутные войска не получают необходимо поддержки, - ред.), которая почти наверняка обострилась после вывода А-50, которые поддерживали операции", - отмечает разведка.
Вполне вероятно, что враг попытается вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные А-50, чтобы смягчить вышеупомянутую проблему.
Уничтожение российских самолетов
Как рассказал сегодня спикер Воздушных сил Юрий Игнат, уничтожение вражеских самолетов и наличие у наших военных дальнобойных комплексов является серьезным психологическим фактором для российских пилотов. Между тем враг уже шестой день не выводит А-50.
"Это довольно таки хороший и приятный для нас факт, что оккупанты не знают, как дальше использовать те самолеты, когда они могут пойти один за другим "за русским кораблем", - пояснил Игнат.
За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:
- 17 февраля Воздушные силы уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35;
- 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке;
- 19 февраля, командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о том, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке.
- еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.
- 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.
- очередные два Су-34 были сбиты 27 февраля.
- в том же числе сегодня, 29 февраля, как рассказал Олещук, наши военные уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
- cогласно данным Генерального штаба, вчера, 1 марта, наши воины уничтожили еще один Су-34.
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