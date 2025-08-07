ua en ru
"Должны побеждать": Сырский считает, что есть шансы закончить войну на условиях Украины

Украина, Четверг 07 августа 2025 22:10
"Должны побеждать": Сырский считает, что есть шансы закончить войну на условиях Украины Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина может завершить войну так, как выгодно ей, а не России. Для этого нужно активно наступать на фронте.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сырского ТСН.

По его словам, война в Украине должна закончиться так, как будет выгодно украинскому народу. Шансы на это есть.

"То есть мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на окончание, на завершение этой войны. Причем пошел на завершение этой войны не с позиции силы, а на наших условиях. Для нас в настоящее время это очень важно", - отметил Сырский.

Другие заявления Сырского

Напомним, ранее Сырский выступил с заявлением на годовщину начала Курской операции ВСУ. Силы обороны начали Курскую операцию 6 августа 2024 года. За это время Россия потеряла более 77 тысяч военных убитыми и ранеными.

Также, по данным Сырского, россияне планируют до конца 2025 года сформировать 10 новых дивизий. Большинство из них предназначено для войны в Украине. Что касается фронта - там, по словам генерала, ключевым остается Покровск, в котором враг пытается закрепиться через применение ДРГ и диверсии.

Варианты окончания войны

Президент Владимир Зеленский 7 августа заявил, что Украина предложила три формата будущих мирных переговоров. Они должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решимости и открытости к диалогу со стороны Москвы.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 6 августа посетил Москву, где провел встречу с Путиным. В частности обсуждался вопрос проведения встречи лидеров. По данным СМИ, Трамп якобы намерен встретиться с Путиным на следующей неделе, а после того организовать трехстороннюю встречу с участием Зеленского.

Именно этот саммит, по мнению США и Украины, может стать первым реальным шагом к миру.

