Сырский сделал заявление в годовщину Курской операции и назвал потери РФ за год боев
Силы обороны начали Курскую операцию год назад - 6 августа 2024 года. За это время Россия потеряла более 77 тысяч военных убитыми и ранеными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Facebook.
Головком отметил, что Курская операция была ответом на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины.
"После тщательного планирования операции наши подразделения смогли прорвать вражескую оборону, зайти глубоко в тыл противника и сорвать его логистику. На пике операции Вооруженные силы Украины контролировали до 1300 км кв. территории Курской области", - отметил Сырский.
Операция в Курской области заставила россиян перебросить значительные резервы, что ослабило давление на других направлениях фронта. Тогда Силы обороны не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков - свободны.
Потери России и КНДР
Как сообщил Сырский, в течение года в зоне ответственности группировки войск "Курск" Силы обороны нанесли противнику тяжелые потери. Российская армия в целом потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Из них около 4 тысяч - граждане КНДР.
Также уничтожено или повреждено 7236 единиц вооружения и военной техники РФ:
- 11 танков,
- 1083 ББМ,
- 907 артсистем,
- 1 самолет,
- 3 вертолета,
- 15 средств ПВО,
- 2795 единиц автотранспорта.
Кроме того, украинские защитники взяли в плен 1018 российских военнослужащих. Это позволило вернуть домой сотни украинских воинов, в частности тех, кто находился в плену с 2022 года.
Цели - выполнены
Главком ВСУ отметил, что наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством.
"Фактически, противник получил возможность восстанавливать утраченные позиции и районы только после того, как привлек войска КНДР, значительно нарастил свою группировку, перенес на Курщину основную интенсивность применения управляемых авиабомб", - добавил он.
Сырский поблагодарил всех воинов, которые принимали и принимают участие в проведении операции на Курщине.
"Склоняю голову, вспоминая собратьев, которые в ходе Курской операции отдали за Украину самое дорогое - свои жизни. Мы продолжаем бороться, держа строй с памятью о тех, кто не вернулся, но остался с нами - в нашем деле, в нашей победе", - подчеркнул главком.
По его словам, на сегодня украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки.
Фото: карты боев в Курской области (скриншот deepstatemap.live)
КНДР воюет против Украины
Напомним, что Северная Корея фактически присоединилась к войне РФ против Украины. Пхеньян отправил в Россию более 10 тысяч военных, которые были сформированы в Курской области и привлечены к боевым действиям против Украины.
Кроме того, Северная Корея поставляет России также и вооружение, а именно боеприпасы, артиллерийские системы, баллистические ракеты, которые используются для обстрелов украинских городов.
Разведка Южной Кореи также ранее сообщала, что КНДР готовит новую партию солдат для России. По данным CNN, Северная Корея может направить еще 30 тысяч военных на войну против Украины.