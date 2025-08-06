Сырский сделал заявление в годовщину Курской операции и назвал потери РФ за год боев

Силы обороны начали Курскую операцию год назад - 6 августа 2024 года. За это время Россия потеряла более 77 тысяч военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Facebook.

Головком отметил, что Курская операция была ответом на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины.

"После тщательного планирования операции наши подразделения смогли прорвать вражескую оборону, зайти глубоко в тыл противника и сорвать его логистику. На пике операции Вооруженные силы Украины контролировали до 1300 км кв. территории Курской области", - отметил Сырский.

Операция в Курской области заставила россиян перебросить значительные резервы, что ослабило давление на других направлениях фронта. Тогда Силы обороны не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков - свободны.

Потери России и КНДР

Как сообщил Сырский, в течение года в зоне ответственности группировки войск "Курск" Силы обороны нанесли противнику тяжелые потери. Российская армия в целом потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Из них около 4 тысяч - граждане КНДР.

Также уничтожено или повреждено 7236 единиц вооружения и военной техники РФ:

11 танков,

1083 ББМ,

907 артсистем,

1 самолет,

3 вертолета,

15 средств ПВО,

2795 единиц автотранспорта.

Кроме того, украинские защитники взяли в плен 1018 российских военнослужащих. Это позволило вернуть домой сотни украинских воинов, в частности тех, кто находился в плену с 2022 года.

Цели - выполнены

Главком ВСУ отметил, что наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством.

"Фактически, противник получил возможность восстанавливать утраченные позиции и районы только после того, как привлек войска КНДР, значительно нарастил свою группировку, перенес на Курщину основную интенсивность применения управляемых авиабомб", - добавил он.

Сырский поблагодарил всех воинов, которые принимали и принимают участие в проведении операции на Курщине.

"Склоняю голову, вспоминая собратьев, которые в ходе Курской операции отдали за Украину самое дорогое - свои жизни. Мы продолжаем бороться, держа строй с памятью о тех, кто не вернулся, но остался с нами - в нашем деле, в нашей победе", - подчеркнул главком.

По его словам, на сегодня украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки.



Фото: карты боев в Курской области (скриншот deepstatemap.live)