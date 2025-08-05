РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, - Сырский

Российское руководство планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий. Две уже созданы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как рассказал Сырский, сегодня он провел совещание по итогам деятельности ВСУ в июле.

По его словам, это был очень напряженный месяц. На востоке российский агрессор пытался наступать практически по всей линии боевого соприкосновения.

"Наши войска мужественно отражали атаки врага, который использует тактику "тысячи порезов", применяя для наступательных действий небольшие штурмовые группы", - отметил главнокомандующий.

Он рассказал, что самая сложная ситуация - на Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях. В то же время на Северослобожанском направлении есть успехи в освобождении территории Сумской области. Также продолжаются боевые действия в Курской области.

Сырский также отметил, что общие потери россиян в июле составили более 33,2 тысячи человек, что на 800 человек больше, чем в предыдущем месяце.

"Несмотря на это, противник увеличивает свою группировку на 9 тысяч человек ежемесячно. Российское руководство имеет целью до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

Поэтому, по его словам, "не имеем другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск".

Отметим, дивизия - это основное тактическое соединение в различных видах вооруженных сил, которое насчитывает от 6000 до 25000 солдат. Точное количество зависит от рода войск и конкретного назначения дивизии.

Дивизия может состоять из нескольких бригад или полков, и существует много разных типов дивизий, таких как пехотные, механизированные, бронетанковые, воздушно-десантные и другие.