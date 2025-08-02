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"Просачивание" и диверсии: Сырский объяснил тактику россиян в Покровске

Украина, Суббота 02 августа 2025 23:09
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"Просачивание" и диверсии: Сырский объяснил тактику россиян в Покровске Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (GettyImages)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты пытаются прорваться в Покровск в Донецкой области, используя тактику "просачивания" малыми группами и отрядами диверсантов. Силы обороны противодействуют этим попыткам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

По словам Сырского, сейчас самая сложная ситуация наблюдается на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Россияне пытаются штурмовать ключевые агломерации, ищут в обороне уязвимые места.

"При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом они пытаются заходить в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются", - рассказал генерал.

Сырский добавил, что для противодействия диверсионно-разведывательным и малым пехотным группам россиян созданы и применяются противодиверсионные резервы. Их задача - поиск и уничтожение российских ДРГ.

Кроме вопроса борьбы с малыми группами российской пехоты, с командирами на местах главком ВСУ обсудил вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидронових тоннелей.

"Такая работа ведется, однако должна быть более активной, широкой и комплексной. Выяснил другие проблемные вопросы. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач и решения на месте проблемных вопросов", - добавил Сырский.

Россияне пытаются пролезть в Покровск

В конце июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что российская диверсионная группа проникла в Покровск. Силы обороны остановили российские штурмы и зачистили территорию.

По словам украинских защитников, вражеские ДРГ уничтожаются еще до приближения к городу. А по данным аналитиков ISW от 31 июля, украинские войска недавно продвинулись в северной Лисовке на Покровском направлении.

Британская разведка считает, что россиянам удалось достичь на этом направлении некоторых успехов. Но цену за это российские войска заплатили просто бешеную.

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