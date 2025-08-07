ua en ru
"Повинні перемагати": Сирський вважає, що є шанси закінчити війну на умовах України

Україна, Четвер 07 серпня 2025 22:10
UA EN RU
"Повинні перемагати": Сирський вважає, що є шанси закінчити війну на умовах України Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна може завершити війну так, як вигідно їй, а не Росії. Для цього потрібно активно наступати на фронті.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю Сирського ТСН.

За його словами, війна в Україні повинна закінчитися так, як буде вигідно українському народу. Шанси на це є.

"Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. Для нас на даний час це дуже важливо", - зазначив Сирський.

Інші заяви Сирського

Нагадаємо, раніше Сирський виступив із заявою на річницю початку Курської операції ЗСУ. Сили оборони розпочали Курську операцію 6 серпня 2024 року. За цей час Росія втратила понад 77 тисяч військових убитими й пораненими.

Також, за даними Сирського, росіяни планують до кінця 2025 року сформувати 10 нових дивізій. Більшість із них призначена для війни в Україні. Щодо фронту - там, за словами генерала, ключовим залишається Покровськ, в якому ворог намагається закріпитися через застосування ДРГ та диверсії.

Варіанти закінчення війни

Президент Володимир Зеленський 7 серпня заявив, що Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів. Вони мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості й відкритості до діалогу з боку Москви.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф 6 серпня відвідав Москву, де провів зустріч з Путіним. Зокрема обговорювалося питання проведення зустрічі лідерів. За даними ЗМІ, Трамп нібито має намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч за участі Зеленського.

Саме цей саміт, на думку США та України, може стати першим реальним кроком до миру.

