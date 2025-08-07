"Повинні перемагати": Сирський вважає, що є шанси закінчити війну на умовах України

Україна може завершити війну так, як вигідно їй, а не Росії. Для цього потрібно активно наступати на фронті.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю Сирського ТСН .

"Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. Для нас на даний час це дуже важливо", - зазначив Сирський.

За його словами, війна в Україні повинна закінчитися так, як буде вигідно українському народу. Шанси на це є.

Інші заяви Сирського

Нагадаємо, раніше Сирський виступив із заявою на річницю початку Курської операції ЗСУ. Сили оборони розпочали Курську операцію 6 серпня 2024 року. За цей час Росія втратила понад 77 тисяч військових убитими й пораненими.

Також, за даними Сирського, росіяни планують до кінця 2025 року сформувати 10 нових дивізій. Більшість із них призначена для війни в Україні. Щодо фронту - там, за словами генерала, ключовим залишається Покровськ, в якому ворог намагається закріпитися через застосування ДРГ та диверсії.

Варіанти закінчення війни

Президент Володимир Зеленський 7 серпня заявив, що Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів. Вони мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості й відкритості до діалогу з боку Москви.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф 6 серпня відвідав Москву, де провів зустріч з Путіним. Зокрема обговорювалося питання проведення зустрічі лідерів. За даними ЗМІ, Трамп нібито має намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч за участі Зеленського.

Саме цей саміт, на думку США та України, може стати першим реальним кроком до миру.