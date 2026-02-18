ua en ru
Поезд с топливом для Украины едва не сошел с рельсов в Польше из-за диверсии: что известно

Украина, Среда 18 февраля 2026 10:50
UA EN RU
Поезд с топливом для Украины едва не сошел с рельсов в Польше из-за диверсии: что известно Иллюстративное фото: в Польше пытались сорвать стратегические поставки топлива в Украину (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Польше правоохранители задержали гражданина Молдовы, который пытался сорвать стратегические поставки топлива для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Читайте также: В Польше повредили железную дорогу на маршруте к границе с Украиной: Туск говорил о диверсии

По данным издания, инцидент произошел накануне на поезде, состоявшем из 37 вагонов-цистерн и следовавшем из Щецина в направлении украинской границы.

Задержанным оказался 25-летний гражданин Молдовы, который попал в локомотив после того, как попросил машиниста подвезти его до пограничного населенного пункта Дорогуск. Во время движения мужчина активировал систему аварийной остановки на трех вагонах.

Машинист вовремя заметил частичную блокировку колес и остановил поезд, что позволило избежать возможного схода вагонов с рельсов. В правоохранительных органах отметили, что подобное внезапное торможение грузового состава могло привести к серьезной аварии.

Во время обысков у подозреваемого обнаружили несколько мобильных устройств, набор сим-карт и документы, в частности сертификаты, подтверждающие свободное владение русским языком. По информации следствия, мужчина мог действовать по заданию иностранных спецслужб.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Правоохранители проверяют его связи и обстоятельства пребывания в стране, в которую он въехал лишь за сутки до инцидента.

Событие рассматривают как потенциальную угрозу безопасности транспортных коридоров, через которые Украина получает критически важные энергоресурсы.

Диверсия на польской железной дороге

Напомним, в середине ноября в Польше зафиксировали повреждение участка железнодорожного пути на одном из ключевых маршрутов к границе с Украиной. Впоследствии выяснилось, что повреждение произошло в результате взрыва.

По данным следствия, к организации диверсий на польской железной дороге, по которой перевозили помощь союзников для Украины, могут быть причастны российские спецслужбы.

Польские правоохранители установили лиц, подозреваемых в совершении диверсии - ими оказались двое граждан Украины, завербованных российскими агентами в Европе, Евгений Иванов и Александр Кононов.

Подозреваемые сбежали в Беларусь, в связи с чем окружной суд Варшавы выдал ордера на их арест.

