Поезд с топливом для Украины едва не сошел с рельсов в Польше из-за диверсии: что известно
В Польше правоохранители задержали гражданина Молдовы, который пытался сорвать стратегические поставки топлива для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Читайте также: В Польше повредили железную дорогу на маршруте к границе с Украиной: Туск говорил о диверсии
По данным издания, инцидент произошел накануне на поезде, состоявшем из 37 вагонов-цистерн и следовавшем из Щецина в направлении украинской границы.
Задержанным оказался 25-летний гражданин Молдовы, который попал в локомотив после того, как попросил машиниста подвезти его до пограничного населенного пункта Дорогуск. Во время движения мужчина активировал систему аварийной остановки на трех вагонах.
Машинист вовремя заметил частичную блокировку колес и остановил поезд, что позволило избежать возможного схода вагонов с рельсов. В правоохранительных органах отметили, что подобное внезапное торможение грузового состава могло привести к серьезной аварии.
Во время обысков у подозреваемого обнаружили несколько мобильных устройств, набор сим-карт и документы, в частности сертификаты, подтверждающие свободное владение русским языком. По информации следствия, мужчина мог действовать по заданию иностранных спецслужб.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Правоохранители проверяют его связи и обстоятельства пребывания в стране, в которую он въехал лишь за сутки до инцидента.
Событие рассматривают как потенциальную угрозу безопасности транспортных коридоров, через которые Украина получает критически важные энергоресурсы.
Диверсия на польской железной дороге
Напомним, в середине ноября в Польше зафиксировали повреждение участка железнодорожного пути на одном из ключевых маршрутов к границе с Украиной. Впоследствии выяснилось, что повреждение произошло в результате взрыва.
По данным следствия, к организации диверсий на польской железной дороге, по которой перевозили помощь союзников для Украины, могут быть причастны российские спецслужбы.
Польские правоохранители установили лиц, подозреваемых в совершении диверсии - ими оказались двое граждан Украины, завербованных российскими агентами в Европе, Евгений Иванов и Александр Кононов.
Подозреваемые сбежали в Беларусь, в связи с чем окружной суд Варшавы выдал ордера на их арест.