Россия причастна к взрывам на железной дороге в Польше, - спецслужбы

Все указывает на то, что российские спецслужбы причастны к организации взрывов на польской железной дороге, через которую транспортировалась помощь от союзников в Украину.

Об этом заявил представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Дело в том, что все указывает на то, что это Россия. Мы уже можем уверенно назвать это террористическим актом, инициированным спецслужбами с Востока", - заявил Добжинский.

Он также подчеркнул, что расследование двух инцидентов на польской железной дороге на этом этапе должно оставаться конфиденциальным, чтобы обеспечить его эффективность.

"Я не могу сказать, на каком этапе находятся офицеры, или над чем они сейчас работают, и какие нити они связывают или какие зацепки они анализируют. Российские спецслужбы очень хотели бы иметь эту информацию", - добавил представитель координатора польских спецслужб.