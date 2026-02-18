Потяг з паливом для України ледь не зійшов з рейок у Польщі через диверсію: що відомо

У Польщі правоохоронці затримали громадянина Молдови, який намагався зірвати стратегічні поставки палива для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За даними видання, інцидент стався напередодні на поїзді, що складався з 37 вагонів-цистерн і прямував зі Щецина у напрямку українського кордону.

Затриманим виявився 25-річний громадянин Молдови, який потрапив до локомотива після того, як попросив машиніста підвезти його до прикордонного населеного пункту Дорогуськ. Під час руху чоловік активував систему аварійної зупинки на трьох вагонах.

Машиніст вчасно помітив часткове блокування коліс і зупинив поїзд, що дозволило уникнути можливого сходження вагонів з рейок. У правоохоронних органах зазначили, що подібне раптове гальмування вантажного складу могло призвести до серйозної аварії.

Під час обшуків у підозрюваного виявили кілька мобільних пристроїв, набір сім-карт і документи, зокрема сертифікати, що підтверджують вільне володіння російською мовою. За інформацією слідства, чоловік міг діяти за завданням іноземних спецслужб.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Правоохоронці перевіряють його зв’язки та обставини перебування в країні, до якої він в’їхав лише за добу до інциденту.

Подію розглядають як потенційну загрозу безпеці транспортних коридорів, через які Україна отримує критично важливі енергоресурси.