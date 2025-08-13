Посуха й шкідники нищать поля: які регіони України можуть втратити врожай

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади серпня 2025 року і пояснили, в яких областях сільськогосподарські культури постраждали від проявів негоди найбільше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Особливості погоди в Україні на початку серпня

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, впродовж першої декади серпня на території нашої країни спостерігалася тепла з опадами різної інтенсивності погода.

На початку місяця середньодобові температури повітря на всій території були на 2-3°C вищими за норму.

Тим часом із переміщенням холодного атмосферного фронту у середині декади відмічалося зниження температури повітря:

у західних областях - до показників нижчих від норми на 1-2°C;

у решті областей - до показників, близьких до неї.

На півдні України погода при цьому залишалася жаркою.

Крім того, у західних, північних та центральних областях пройшли короткочасні грозові дощі.

"Переміщення фронту супроводжувалося поривчастим вітром та локальним випадінням граду", - додали в УкрГМЦ.

Агрометеорологічні умови першої декади серпня 2025 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

В яких областях погода наробила найбільше шкоди

В Укргідрометцентрі повідомили, що впродовж першої декади серпня агрометеорологічні умови були переважно сприятливими для вегетації пізніх культур і проведення жнив:

у західних областях;

у північних областях.

В окремих районах північних областей дощі, шквалисте посилення вітру та град:

призвели до полягання незібраних озимих і ранніх ярих зернових культур;

культур; подекуди - негода повністю пошкодила городину.

Тим часом вкрай незадовільними для формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур, городини та плодових агрометеорологічні умови залишались:

у південних областях;

у Дніпропетровській області.

"Через спекотну погоду, стійкий дефіцит опадів (період бездощів'я триває від 45 до 70 днів) і тривалу ґрунтову посуху", - пояснили експерти.

Крім того, на багатьох площах Миколаївської та Херсонської областей відмічалася повна загибель посівів соняшнику та кукурудзи:

від посухи;

від масового розповсюдження шкідників;

від поширення хвороб.

