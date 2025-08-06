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В Киеве бушует непогода: сильный ливень заливает улицы (фото, видео)

Киев, Среда 06 августа 2025 13:26
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В Киеве бушует непогода: сильный ливень заливает улицы (фото, видео) Фото: в Киеве наблюдается сильная непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве вечером 6 августа начался внезапный ливень. В разных районах города уже фиксируют сильный дождь и порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В нескольких районах города стремительно начался ливень, местами с порывами ветра. Кое-где непогода повалила деревья, что привело к осложнениям на дорогах.

Жителей просят быть осторожными, не прятаться под деревьями и избегать передвижения без необходимости.

Заметим, что еще вчера украинцев предупреждали, что 6 августа в Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы. Из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.

Стоит добавить, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Обновлено в 13:35.

В связи с ухудшением погодных условий произойдут некоторые изменения в движении транспорта.

Как сообщил Киевпастранс, задерживается движение троллейбусов № 43 и № 43К по бульвару Михновского по причине скопления воды.

Что делать во время непогоды

Заметим, что во время грозы следует избегать мест вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Куда обращаться за помощью:

  • При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.
  • Если упало дерево или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
  • Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
  • При травмировании людей немедленно звоните 103.
  • При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Добавим, ранее РБК-Украина узнало у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, какой будет погода в августе.

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