В Киеве бушует непогода: сильный ливень заливает улицы (фото, видео)
В Киеве вечером 6 августа начался внезапный ливень. В разных районах города уже фиксируют сильный дождь и порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
В нескольких районах города стремительно начался ливень, местами с порывами ветра. Кое-где непогода повалила деревья, что привело к осложнениям на дорогах.
Жителей просят быть осторожными, не прятаться под деревьями и избегать передвижения без необходимости.
Заметим, что еще вчера украинцев предупреждали, что 6 августа в Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы. Из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.
Стоит добавить, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.
Обновлено в 13:35.
В связи с ухудшением погодных условий произойдут некоторые изменения в движении транспорта.
Как сообщил Киевпастранс, задерживается движение троллейбусов № 43 и № 43К по бульвару Михновского по причине скопления воды.
Что делать во время непогоды
Заметим, что во время грозы следует избегать мест вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Куда обращаться за помощью:
- При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.
- Если упало дерево или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
- Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
- При травмировании людей немедленно звоните 103.
- При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Добавим, ранее РБК-Украина узнало у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, какой будет погода в августе.