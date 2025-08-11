Когда в Украине усилится жара, а потом резко похолодает: синоптик назвала даты
В ближайшее время на Украину будет влиять антициклон, поэтому погода ожидается "комфортной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Что будет с погодой в ближайшее время
Согласно информации эксперта, завтра - во вторник, 12 августа, - на Украину будет влиять антициклон Julia.
"А, следовательно, во вторник в Украине повсеместно ожидается сухая солнечная погода", - подчеркнула Диденко.
Она уточнила, что "воздух еще не успеет сильно прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому будет комфортным".
Антициклон Julia (карта: facebook.com/tala.didenko)
Так, по словам синоптика, в течение дня предполагается:
- в среднем по Украине - 24-28 градусов по Цельсию;
- на юге и на Закарпатье - 27-30 градусов выше нуля.
"Особенность. На востоке Украины завтра ожидается сильный северо-западный ветер! Осторожно", - подчеркнула Диденко.
Между тем в Киеве 12 августа будет сухо, солнечно и "комфортно тепло".
"В дневные часы температура воздуха составит +24+26 градусов", - уточнила специалист.
Когда погода в Украине может существенно измениться
Диденко сообщила, что в ближайшее время погода в Украине не будет испытывать особых изменений.
Однако уже в конце текущей недели и в начале следующей - в течение воскресенья (17 августа) и понедельника (18 августа) - ожидается усиление жары.
Вместе с тем синоптик отметила, что уже со следующего вторника, 19 августа, - в большинстве областей Украины похолодает.
"Однако лето еще крепко держит и будет держать свои позиции", - подытожила она.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
