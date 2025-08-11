ua en ru
Когда в Украине усилится жара, а потом резко похолодает: синоптик назвала даты

Понедельник 11 августа 2025 13:34
Когда в Украине усилится жара, а потом резко похолодает: синоптик назвала даты В Украине после ожидаемого усиления жары вероятно похолодание (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшее время на Украину будет влиять антициклон, поэтому погода ожидается "комфортной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в ближайшее время

Согласно информации эксперта, завтра - во вторник, 12 августа, - на Украину будет влиять антициклон Julia.

"А, следовательно, во вторник в Украине повсеместно ожидается сухая солнечная погода", - подчеркнула Диденко.

Она уточнила, что "воздух еще не успеет сильно прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому будет комфортным".

Когда в Украине усилится жара, а потом резко похолодает: синоптик назвала датыАнтициклон Julia (карта: facebook.com/tala.didenko)

Так, по словам синоптика, в течение дня предполагается:

  • в среднем по Украине - 24-28 градусов по Цельсию;
  • на юге и на Закарпатье - 27-30 градусов выше нуля.

"Особенность. На востоке Украины завтра ожидается сильный северо-западный ветер! Осторожно", - подчеркнула Диденко.

Между тем в Киеве 12 августа будет сухо, солнечно и "комфортно тепло".

"В дневные часы температура воздуха составит +24+26 градусов", - уточнила специалист.

Когда погода в Украине может существенно измениться

Диденко сообщила, что в ближайшее время погода в Украине не будет испытывать особых изменений.

Однако уже в конце текущей недели и в начале следующей - в течение воскресенья (17 августа) и понедельника (18 августа) - ожидается усиление жары.

Вместе с тем синоптик отметила, что уже со следующего вторника, 19 августа, - в большинстве областей Украины похолодает.

"Однако лето еще крепко держит и будет держать свои позиции", - подытожила она.

Когда в Украине усилится жара, а потом резко похолодает: синоптик назвала датыПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, что несет погода украинцам на этой неделе и где ждать холодных ночей.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, как непогода в июле ударила по урожаю - где в Украине жатва приостановилась, а посевы - погибают.

