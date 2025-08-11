ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Понадобится теплая одежда? Что несет погода на этой неделе и где ждать холодных ночей

Понедельник 11 августа 2025 12:02
UA EN RU
Понадобится теплая одежда? Что несет погода на этой неделе и где ждать холодных ночей Погода в некоторых областях Украины несет прохладу (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Август в некоторых областях Украины - не такой жаркий, как можно было ожидать. Самую теплую погоду днем прогнозируют "традиционно" в южной части страны и местами - на западе. Тем временем температура воздуха ночью в определенных регионах может ощутимо снизиться уже в ближайшее время.

Подробнее о том, что будет с погодой в Украине в течение текущей недели, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Какой погоды ждать украинцам на этой неделе

В течение вторника, 12 августа, погода по территории Украины ожидается с переменной облачностью. Самые теплые значения дневных температур прогнозируют в Крыму - до +30°C.

В южных областях воздух днем прогреется местами до +29°C.

Между тем в Житомире, Чернигове и Луганске - до +24°C.

При этом ночью температура воздуха во многих городах будет ощутимо прохладной - всего лишь 11-13 градусов выше нуля. В Ужгороде - даже 10-12°C.

В Киеве ночью - 12-14°C, днем - 23-25°C.

Понадобится теплая одежда? Что несет погода на этой неделе и где ждать холодных ночейПрогноз погоды на 12 августа (карта: meteo.gov.ua)

В среду, 13 августа, температура воздуха днем в большинстве областей вырастет в среднем на 1-2 градуса.

Ночью прохладнее всего будет в Ужгороде - 10-12°C. Во многих других областях ночные значения будут достигать 13-15 градусов по Цельсию.

Теплее всего - и днем, и ночью - на юге Украины.

В Киеве ночью - 14-16°C, днем - 23-25°C.

Понадобится теплая одежда? Что несет погода на этой неделе и где ждать холодных ночейПрогноз погоды на 13 августа (карта: meteo.gov.ua)

В четверг, 14 августа, в Ужгороде ночью прогнозируют уже 15-17°C, а днем - 31-33°C.

При этом в Черновцах температура воздуха ночью снизится до 11-13°C (хотя днем ожидается 27-29°C).

Между тем в большинстве западных и северных областей ночью может быть 12-14°C.

В Киеве ночью - 13-15°C, днем - 24-26°C.

Понадобится теплая одежда? Что несет погода на этой неделе и где ждать холодных ночейПрогноз погоды на 14 августа (карта: meteo.gov.ua)

В течение пятницы, 15 августа, прохладнее всего ночью может быть в Черновцах - 11-13°C. Днем температура воздуха там прогреется до 27-29 градусов выше нуля.

В большинстве западных и северных областей ночью прогнозируют (как и в предыдущие сутки) 12-14°C.

Самой теплой на западе ожидается погода в Ужгороде: ночью - 15-17°C, днем - 31-33°C.

В целом по Украине до +32 градусов на столбиках термометров днем может быть в Николаеве, Херсоне и в Крыму (Симферополь).

В Киеве ночью - 13-15°C, днем - 24-26°C.

Понадобится теплая одежда? Что несет погода на этой неделе и где ждать холодных ночейПрогноз погоды на 15 августа (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что происходит с погодой в Украине и можно ли сказать, что текущий август - "холодный".

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, как непогода в июле ударила по урожаю - где в Украине жатва приостановилась, а посевы - погибают.

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра (карты, опубликованные на официальном сайте УкрГМЦ).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве Погода на неделю
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН