Понадобится теплая одежда? Что несет погода на этой неделе и где ждать холодных ночей

Август в некоторых областях Украины - не такой жаркий, как можно было ожидать. Самую теплую погоду днем прогнозируют "традиционно" в южной части страны и местами - на западе. Тем временем температура воздуха ночью в определенных регионах может ощутимо снизиться уже в ближайшее время.

Подробнее о том, что будет с погодой в Украине в течение текущей недели, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Какой погоды ждать украинцам на этой неделе

В течение вторника, 12 августа, погода по территории Украины ожидается с переменной облачностью. Самые теплые значения дневных температур прогнозируют в Крыму - до +30°C.

В южных областях воздух днем прогреется местами до +29°C.

Между тем в Житомире, Чернигове и Луганске - до +24°C.

При этом ночью температура воздуха во многих городах будет ощутимо прохладной - всего лишь 11-13 градусов выше нуля. В Ужгороде - даже 10-12°C.

В Киеве ночью - 12-14°C, днем - 23-25°C.

Прогноз погоды на 12 августа (карта: meteo.gov.ua)

В среду, 13 августа, температура воздуха днем в большинстве областей вырастет в среднем на 1-2 градуса.

Ночью прохладнее всего будет в Ужгороде - 10-12°C. Во многих других областях ночные значения будут достигать 13-15 градусов по Цельсию.

Теплее всего - и днем, и ночью - на юге Украины.

В Киеве ночью - 14-16°C, днем - 23-25°C.

Прогноз погоды на 13 августа (карта: meteo.gov.ua)

В четверг, 14 августа, в Ужгороде ночью прогнозируют уже 15-17°C, а днем - 31-33°C.

При этом в Черновцах температура воздуха ночью снизится до 11-13°C (хотя днем ожидается 27-29°C).

Между тем в большинстве западных и северных областей ночью может быть 12-14°C.

В Киеве ночью - 13-15°C, днем - 24-26°C.

Прогноз погоды на 14 августа (карта: meteo.gov.ua)

В течение пятницы, 15 августа, прохладнее всего ночью может быть в Черновцах - 11-13°C. Днем температура воздуха там прогреется до 27-29 градусов выше нуля.

В большинстве западных и северных областей ночью прогнозируют (как и в предыдущие сутки) 12-14°C.

Самой теплой на западе ожидается погода в Ужгороде: ночью - 15-17°C, днем - 31-33°C.

В целом по Украине до +32 градусов на столбиках термометров днем может быть в Николаеве, Херсоне и в Крыму (Симферополь).

В Киеве ночью - 13-15°C, днем - 24-26°C.

Прогноз погоды на 15 августа (карта: meteo.gov.ua)