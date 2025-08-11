Понадобится теплая одежда? Что несет погода на этой неделе и где ждать холодных ночей
Август в некоторых областях Украины - не такой жаркий, как можно было ожидать. Самую теплую погоду днем прогнозируют "традиционно" в южной части страны и местами - на западе. Тем временем температура воздуха ночью в определенных регионах может ощутимо снизиться уже в ближайшее время.
Подробнее о том, что будет с погодой в Украине в течение текущей недели, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Какой погоды ждать украинцам на этой неделе
В течение вторника, 12 августа, погода по территории Украины ожидается с переменной облачностью. Самые теплые значения дневных температур прогнозируют в Крыму - до +30°C.
В южных областях воздух днем прогреется местами до +29°C.
Между тем в Житомире, Чернигове и Луганске - до +24°C.
При этом ночью температура воздуха во многих городах будет ощутимо прохладной - всего лишь 11-13 градусов выше нуля. В Ужгороде - даже 10-12°C.
В Киеве ночью - 12-14°C, днем - 23-25°C.
Прогноз погоды на 12 августа (карта: meteo.gov.ua)
В среду, 13 августа, температура воздуха днем в большинстве областей вырастет в среднем на 1-2 градуса.
Ночью прохладнее всего будет в Ужгороде - 10-12°C. Во многих других областях ночные значения будут достигать 13-15 градусов по Цельсию.
Теплее всего - и днем, и ночью - на юге Украины.
В Киеве ночью - 14-16°C, днем - 23-25°C.
Прогноз погоды на 13 августа (карта: meteo.gov.ua)
В четверг, 14 августа, в Ужгороде ночью прогнозируют уже 15-17°C, а днем - 31-33°C.
При этом в Черновцах температура воздуха ночью снизится до 11-13°C (хотя днем ожидается 27-29°C).
Между тем в большинстве западных и северных областей ночью может быть 12-14°C.
В Киеве ночью - 13-15°C, днем - 24-26°C.
Прогноз погоды на 14 августа (карта: meteo.gov.ua)
В течение пятницы, 15 августа, прохладнее всего ночью может быть в Черновцах - 11-13°C. Днем температура воздуха там прогреется до 27-29 градусов выше нуля.
В большинстве западных и северных областей ночью прогнозируют (как и в предыдущие сутки) 12-14°C.
Самой теплой на западе ожидается погода в Ужгороде: ночью - 15-17°C, днем - 31-33°C.
В целом по Украине до +32 градусов на столбиках термометров днем может быть в Николаеве, Херсоне и в Крыму (Симферополь).
В Киеве ночью - 13-15°C, днем - 24-26°C.
Прогноз погоды на 15 августа (карта: meteo.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что происходит с погодой в Украине и можно ли сказать, что текущий август - "холодный".
Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.
Читайте также, как непогода в июле ударила по урожаю - где в Украине жатва приостановилась, а посевы - погибают.
При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра (карты, опубликованные на официальном сайте УкрГМЦ).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.