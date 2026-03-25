Посол Израиля рассказал, о чем Зеленский и Нетаньяху поговорят в ближайшее время

Израильский премьер-министр уже в течение длительного времени желает пообщаться с президентом Украины. Бродский рассказал, почему разговор до сих пор не состоялся, и какие вопросы стороны планируют обсудить.

"Насколько я знаю, разговор до сих пор не состоялся по техническим причинам. Надеюсь, что он состоится в ближайшие дни. Точная тематика мне неизвестна. Просьба о разговоре поступила с израильской стороны. Я думаю, что главный вопрос - это обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, Ирана", - рассказал он.

Посол Израиля также предположил, что израильский премьер не упустит возможности поблагодарить за то, что Украина признала Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

"Так сделали после этого многие страны, но мы ценим это решение Украины, и оно - прецедентное", - подчеркнул он.

Украина и конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, в последнее время Украина активно делится опытом противодействия иранским технологиям на международной арене. В частности, украинские специалисты по сбиванию "Шахедов" отправились на Ближний Восток, чтобы помочь партнерам в настройке систем защиты.

Кроме того, Украина уже направила собственные дроны и экспертов для укрепления безопасности в регионе, который постоянно находится под угрозой атак со стороны проиранских группировок.