Посол Ізраїлю розповів, про що Зеленський і Нетаньяху поговорять найближчим часом

Ізраїльський прем'єр-міністр вже протягом тривалого часу бажає поспілкуватись з президентом України. Бродський розповів, чому розмова досі не відбулася, і які питання сторони планують обговорити.

"Наскільки я знаю, розмова досі не відбулася з технічних причин. Сподіваюся, що вона відбудеться найближчими днями. Точна тематика мені невідома. Прохання про розмову надійшло з ізраїльської сторони. Я думаю, що головне питання - це обговорення ситуації на Близькому Сході, Ірану", - розповів він.

Посол Ізраїлю також припустив, що ізраїльський прем'єр не упустить можливості подякувати за те, що Україна визнала Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

"Так зробили після цього багато країн, але ми цінуємо це рішення України, і воно - прецедентне", - наголосив він.

Україна та конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, останнім часом Україна активно ділиться досвідом протидії іранським технологіям на міжнародній арені. Зокрема, українські фахівці зі збиття "Шахедів" вирушили на Близький Схід, щоб допомогти партнерам у налаштуванні систем захисту.

Крім того, Україна вже направила власні дрони та експертів для зміцнення безпеки в регіоні, який постійно перебуває під загрозою атак з боку проіранських угруповань.