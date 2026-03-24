Желание Трампа быстрее завершить войну против Ирана диктует новые условия для Израиля, - эксперт
Стремление президента США Дональд Трамп как можно быстрее завершить войну против Ирана формирует новые условия для действий Израиля и влияет на его военное планирование.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой".
Трое советников Трампа заявили Axios, что, по их мнению, он захочет завершить операцию раньше премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
По данным Ynet, Вашингтон установил 9 апреля в качестве желаемой даты. Завершение войны до этой даты может позволить Трампу посетить Израиль в День независимости, чтобы получить "Премию Израиля". Все это означает прямые риски на будущее.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в РФ Аркадий Мил-Ман, в израильском генштабе этот сценарий 100% рассматривают и понимают, что есть окно возможностей, которое может закончиться в любой момент.
"Поэтому они адаптируют свои военные планы с точки зрения целей и объектов", - сказал дипломат.
По его словам, цель - нанести максимальный вред Ирану, чтобы тот долго "зализывал раны". Это должно дать Израилю время подготовиться к следующему раунду.
"Если этот режим не будет добит, то все равно будет следующий раунд. Потому что преодолен уже психологический барьер войны", - добавил Мил-Ман.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о прекращении войны и уже достигли "важных пунктов согласия".
По его словам, иранская сторона заинтересована в скором заключении договоренностей"и это может произойти в течение пяти дней или даже раньше".
Также стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Трамп обсудили возможную сделку с Ираном.
Кроме того, издание The New York Times узнало о тайном плане израильской разведки Моссад в отношении Ирана.
По данным NYT, во время подготовки к конфликту США и Израиль надеялись, что война спровоцирует массовые беспорядки внутри Ирана и приведет к быстрой смене власти. Однако этот сценарий не оправдался.