Желание Трампа быстрее завершить войну против Ирана диктует новые условия для Израиля, - эксперт

Стремление президента США Дональд Трамп как можно быстрее завершить войну против Ирана формирует новые условия для действий Израиля и влияет на его военное планирование.

Трое советников Трампа заявили Axios, что, по их мнению, он захочет завершить операцию раньше премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По данным Ynet, Вашингтон установил 9 апреля в качестве желаемой даты. Завершение войны до этой даты может позволить Трампу посетить Израиль в День независимости, чтобы получить "Премию Израиля". Все это означает прямые риски на будущее.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в РФ Аркадий Мил-Ман, в израильском генштабе этот сценарий 100% рассматривают и понимают, что есть окно возможностей, которое может закончиться в любой момент.

"Поэтому они адаптируют свои военные планы с точки зрения целей и объектов", - сказал дипломат.

По его словам, цель - нанести максимальный вред Ирану, чтобы тот долго "зализывал раны". Это должно дать Израилю время подготовиться к следующему раунду.

"Если этот режим не будет добит, то все равно будет следующий раунд. Потому что преодолен уже психологический барьер войны", - добавил Мил-Ман.