Желание Трампа быстрее завершить войну против Ирана диктует новые условия для Израиля, - эксперт

11:09 24.03.2026 Вт
Трамп хочет быстрее завершить войну с Ираном, чем Нетаньяху
aimg Ірина Глухова aimg Роман Кот
Фото: Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Getty Images)

Стремление президента США Дональд Трамп как можно быстрее завершить войну против Ирана формирует новые условия для действий Израиля и влияет на его военное планирование.

Об этом говорится в материале РБК-Украина"Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой".

Читайте также: Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО

Трое советников Трампа заявили Axios, что, по их мнению, он захочет завершить операцию раньше премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По данным Ynet, Вашингтон установил 9 апреля в качестве желаемой даты. Завершение войны до этой даты может позволить Трампу посетить Израиль в День независимости, чтобы получить "Премию Израиля". Все это означает прямые риски на будущее.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в РФ Аркадий Мил-Ман, в израильском генштабе этот сценарий 100% рассматривают и понимают, что есть окно возможностей, которое может закончиться в любой момент.

"Поэтому они адаптируют свои военные планы с точки зрения целей и объектов", - сказал дипломат.

По его словам, цель - нанести максимальный вред Ирану, чтобы тот долго "зализывал раны". Это должно дать Израилю время подготовиться к следующему раунду.

"Если этот режим не будет добит, то все равно будет следующий раунд. Потому что преодолен уже психологический барьер войны", - добавил Мил-Ман.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о прекращении войны и уже достигли "важных пунктов согласия".

По его словам, иранская сторона заинтересована в скором заключении договоренностей"и это может произойти в течение пяти дней или даже раньше".

Также стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Трамп обсудили возможную сделку с Ираном.

Кроме того, издание The New York Times узнало о тайном плане израильской разведки Моссад в отношении Ирана.

По данным NYT, во время подготовки к конфликту США и Израиль надеялись, что война спровоцирует массовые беспорядки внутри Ирана и приведет к быстрой смене власти. Однако этот сценарий не оправдался.

Больше по теме:
Игнат назвал особенности и цели ночной атаки РФ
Игнат назвал особенности и цели ночной атаки РФ
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти