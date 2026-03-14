ua en ru
Сб, 14 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Иране назвали Украину "законной целью" из-за помощи Израилю дронами

14:40 14.03.2026 Сб
2 мин
В Тегеране утверждают, что Украина "сама втянула себя в войну"
aimg Татьяна Степанова
В Иране назвали Украину "законной целью" из-за помощи Израилю дронами Фото: глава Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи (Getty Images)

Украина якобы является "законной целью" для Ирана из-за помощи Израиля дронами-перехватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахима Азизи в соцсети Х.

По его словам, шаги Украины по помощи Израилю превращают всю ее территорию в "законную и легальную цель" для Ирана в соответствии с Уставом ООН.

"Предоставляя израильскому режиму поддержку с помощью беспилотников, Украина фактически втянулась в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", - написал Азизи.

Помощь Ближнему Востоку от Украины

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские эксперты из "Шахедов" будут работать на Ближнем Востоке.

9 марта глава украинского государства отметил, что для защиты американских баз в Иордании были направлены эксперты вместе с дронами-перехватчиками.

Зеленский в интервью The New York Times сообщил, что Соединенные Штаты обратились в Киев с просьбой о помощи, и украинская команда отправилась уже на следующий день.

По данным западных СМИ, США и по меньшей мере еще одна страна Персидского залива - позже стало известно, что речь идет о Катаре - ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков, чтобы дешевле сбивать иранские "Шахеды".

Однако позже президент США Дональд Трамп отказался от помощи Киева.

Кроме того, Британия хочет, чтобы украинские эксперты научили страны Персидского залива "приземлять" иранские дроны. О планах привлечь наших специалистов заявлял премьер Кир Стармер, хотя Зеленский пока не подтверждает получение официальных запросов.

Недавно The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало о том, что Саудовская Аравия планирует осуществить масштабную закупку украинских дронов-перехватчиков. Стоимость контракта может составлять миллионы долларов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Израиль Иран Дрони
Новости
Комбинированный удар по Киевщине: повреждены общежитие, дома, есть жертвы
Аналитика
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко