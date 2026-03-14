В Иране назвали Украину "законной целью" из-за помощи Израилю дронами
Украина якобы является "законной целью" для Ирана из-за помощи Израиля дронами-перехватчиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахима Азизи в соцсети Х.
По его словам, шаги Украины по помощи Израилю превращают всю ее территорию в "законную и легальную цель" для Ирана в соответствии с Уставом ООН.
"Предоставляя израильскому режиму поддержку с помощью беспилотников, Украина фактически втянулась в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", - написал Азизи.
Помощь Ближнему Востоку от Украины
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские эксперты из "Шахедов" будут работать на Ближнем Востоке.
9 марта глава украинского государства отметил, что для защиты американских баз в Иордании были направлены эксперты вместе с дронами-перехватчиками.
Зеленский в интервью The New York Times сообщил, что Соединенные Штаты обратились в Киев с просьбой о помощи, и украинская команда отправилась уже на следующий день.
По данным западных СМИ, США и по меньшей мере еще одна страна Персидского залива - позже стало известно, что речь идет о Катаре - ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков, чтобы дешевле сбивать иранские "Шахеды".
Однако позже президент США Дональд Трамп отказался от помощи Киева.
Кроме того, Британия хочет, чтобы украинские эксперты научили страны Персидского залива "приземлять" иранские дроны. О планах привлечь наших специалистов заявлял премьер Кир Стармер, хотя Зеленский пока не подтверждает получение официальных запросов.
Недавно The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало о том, что Саудовская Аравия планирует осуществить масштабную закупку украинских дронов-перехватчиков. Стоимость контракта может составлять миллионы долларов.