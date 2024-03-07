Посланец Китая побывал в Польше, говорил об Украине с дипломатами

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй продолжил турне и побывал в Польше. Он обсудил Украину с польскими дипломатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Польши.

Посланец Китая встретился с заместителем министра иностранных дел Польши Владиславом Бартошевским.

Как отмечает МИД, польская сторона подчеркнула, что война России против Украины представляет прямую угрозу региональной и глобальной безопасности. Замминистра отметил, что поддержка жертв нападения является не только правом, но и обязанностью всех членов международного сообщества, в том числе постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Польская сторона призвала Китай не оказывать никакой политической, экономической и военной поддержки России как агрессору. Польша осудила угрозу применения ядерного оружия со стороны РФ и милитаризацию Запорожской АЭС российскими войсками.

Кроме того, Бартошевский подчеркнул негативное влияние России на продовольственную безопасность развивающихся стран.

Китайский дипломат отметил, что Китай не является стороной конфликта. Он подчеркнул готовность Пекина поддерживать достижение консенсуса между сторонами этого конфликта и объявил о намерении Китая продолжать консультации с международными партнерами.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию. Его турне началось 2 марта.

Китайский дипломат уже побывал в России и посетил Брюссель. Ли Хуэй обсудил войну России против Украины, называя ее "украинским кризисом".

На фоне турне спецпредставителя глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.