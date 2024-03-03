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Посланник Китая приехал в Москву, говорил об Украине с заместителем Лаврова

Москва, Воскресенье 03 марта 2024 09:44
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Посланник Китая приехал в Москву, говорил об Украине с заместителем Лаврова Фото: спецпредставитель Китая Ли Хуэй (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Москву. Он обсудил войну в Украине с замминистра иностранных дел РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и китайские СМИ.

Китайский дипломат приехал в Москву в субботу, 2 марта. Там он встретился с замглавы МИД России Михаилом Галузиным.

Российский МИД заявил, что стороны обменялись мнениями по поводу "украинского кризиса" (так Китай называет войну РФ против Украины).

"Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета интересов в сфере безопасности", - написали в МИД РФ.

Кроме того, у Лаврова заявили, что "ультимативные требования" к Москве и "диалоговые форматы", предлагаемые Украиной и странами Запада, "только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой".

Что этому предшествовало

Напомним, недавно стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию. Его турне началось 2 марта.

Ранее посланник Китая уже посещал Украину и Россию.

Добавим, что Китай пытается держаться якобы нейтралитета в войне России против Украины. Однако Пекин не осудил Москву, продолжает экономическое сотрудничество с ней. Китай обнародовал свой "мирный план" для Украины, но его раскритиковали.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в формулу мира. Пекин пока не согласился, но китайские власти не критикуют украинскую формулу.

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