В Брюсселе приняли "мирного" посланника Китая перед его приездом в Киев

В Брюсселе приняли специального посланника правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя. Ожидается, что затем он приедет в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую службу внешних связей ЕС.

"Делегации ЕС и Китая обсудили незаконную агрессивную войну России против Украины и пути содействия справедливому и устойчивому миру", - говорится в сообщении.

Представители ЕС подчеркнули полную ответственность России за неспровоцированную и неоправданную агрессию, отметив, что уважение принципов Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины должно быть краеугольным камнем любого окончательного урегулирования.

В ЕС заявили, что война России представляет собой реальную угрозу ее безопасности и что, следовательно, позиция Китая по войне неизбежно влияет на наши двусторонние отношения.

"ЕС по-прежнему привержен поддержке Украины во всем, что необходимо для победы", - говорится в сообщении.

Сторона ЕС приветствовала предстоящий визит специального посланника Ли в Киев, который, как она надеется, предоставит возможность для предметного взаимодействия Китая с Украиной, спустя более чем два года после начала незаконной агрессивной войны России.

ЕС ожидает, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, будет играть конструктивную роль и использовать любую возможность для защиты и продвижения Устава ООН и международного права. Сторона ЕС подчеркнула, что ожидает, что Китай призовет Россию немедленно и безоговорочно уважать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности, выведя все силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, говорится в сообщении.

Турне представителя Китая

Напомним, в прошлом году глава Китая Си Цзиньпин презентовал свое видение дипломатического завершения войны РФ против Украины, а также назначил спецпредставителя, который должен был заниматься этим вопросом. Этим представителем стал экс-посол Китая в России Ли Хуэй, который в 2023 совершил турне по странам Европы и Азии.

В марте этого года Ли Хуэй снова отправился в Москву, а также планирует посетить Украину, Польшу, Германию и Францию. Его турне началось 2 марта.