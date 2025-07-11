ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дрон упал на огород и уничтожил урожай: юрист объяснил, можно ли получить компенсацию

Пятница 11 июля 2025 08:00
UA EN RU
Дрон упал на огород и уничтожил урожай: юрист объяснил, можно ли получить компенсацию Можно ли получить компенсацию за уничтоженный урожай (фото: Dmytro Smolienko_Ukrinform_GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В условиях полномасштабной войны украинцы все чаще сталкиваются с новыми вызовами. Один из таких - повреждение личного имущества в результате падения вражеских дронов, в частности - на приусадебные участки.

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко, что делать, если беспилотник уничтожил урожай, и реально ли получить компенсацию.

Сначала - в полицию

Владелец земельного участка является также владельцем всего, что выращено на нем. Поэтому в случае уничтожения урожая дронами в первую очередь нужно вызвать Нацполицию для фиксации последствий атаки. Это станет основой для дальнейших действий.

Иск к России - тоже вариант

В 2023 году был создан Реестр убытков, причиненных агрессией России. Подать заявление в него могут физические и юридические лица через портал "Дія".

Но пока Реестр принимает обращения только по ограниченным категориям - например, поврежденное или уничтоженное жилье. Потери урожая или другого движимого имущества пока не охвачены, хотя в будущем такая возможность может появиться.

"Реестр пока не решает, получит ли человек компенсацию и сколько именно ему должны выплатить. Это лишь электронная база, где собирают заявления об убытках. В будущем эти заявления должны рассмотреть в рамках международного механизма компенсации ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, который еще только создается", - говорит Булименко.

Иск к России - тоже вариант

Пострадавшее лицо может подать иск к Российской Федерации в украинском суде, в частности к таким органам, как Министерство обороны РФ.

Верховный Суд не признает за Россией судебный иммунитет в этой категории дел. Но стоит помнить: даже после принятия положительного решения компенсации будут начисляться только после запуска международного механизма возмещения.

"Пока получить реальную компенсацию за уничтоженный дронами урожай невозможно. Но фиксация убытков и подача соответствующих заявлений - важные шаги для будущего возмещения", - отмечает юрист.

Читайте также о том, как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит.

Ранее мы писали о том, что украинцы могут застраховать свое имущество от военных рисков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони Атака дронов
Новости
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом