Дрон упал на огород и уничтожил урожай: юрист объяснил, можно ли получить компенсацию

В условиях полномасштабной войны украинцы все чаще сталкиваются с новыми вызовами. Один из таких - повреждение личного имущества в результате падения вражеских дронов, в частности - на приусадебные участки.

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко , что делать, если беспилотник уничтожил урожай, и реально ли получить компенсацию.

Сначала - в полицию

Владелец земельного участка является также владельцем всего, что выращено на нем. Поэтому в случае уничтожения урожая дронами в первую очередь нужно вызвать Нацполицию для фиксации последствий атаки. Это станет основой для дальнейших действий.

Иск к России - тоже вариант

В 2023 году был создан Реестр убытков, причиненных агрессией России. Подать заявление в него могут физические и юридические лица через портал "Дія".

Но пока Реестр принимает обращения только по ограниченным категориям - например, поврежденное или уничтоженное жилье. Потери урожая или другого движимого имущества пока не охвачены, хотя в будущем такая возможность может появиться.

"Реестр пока не решает, получит ли человек компенсацию и сколько именно ему должны выплатить. Это лишь электронная база, где собирают заявления об убытках. В будущем эти заявления должны рассмотреть в рамках международного механизма компенсации ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, который еще только создается", - говорит Булименко.

Иск к России - тоже вариант

Пострадавшее лицо может подать иск к Российской Федерации в украинском суде, в частности к таким органам, как Министерство обороны РФ.

Верховный Суд не признает за Россией судебный иммунитет в этой категории дел. Но стоит помнить: даже после принятия положительного решения компенсации будут начисляться только после запуска международного механизма возмещения.

"Пока получить реальную компенсацию за уничтоженный дронами урожай невозможно. Но фиксация убытков и подача соответствующих заявлений - важные шаги для будущего возмещения", - отмечает юрист.