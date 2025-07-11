Дрон упал на огород и уничтожил урожай: юрист объяснил, можно ли получить компенсацию
В условиях полномасштабной войны украинцы все чаще сталкиваются с новыми вызовами. Один из таких - повреждение личного имущества в результате падения вражеских дронов, в частности - на приусадебные участки.
РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко, что делать, если беспилотник уничтожил урожай, и реально ли получить компенсацию.
Сначала - в полицию
Владелец земельного участка является также владельцем всего, что выращено на нем. Поэтому в случае уничтожения урожая дронами в первую очередь нужно вызвать Нацполицию для фиксации последствий атаки. Это станет основой для дальнейших действий.
Иск к России - тоже вариант
В 2023 году был создан Реестр убытков, причиненных агрессией России. Подать заявление в него могут физические и юридические лица через портал "Дія".
Но пока Реестр принимает обращения только по ограниченным категориям - например, поврежденное или уничтоженное жилье. Потери урожая или другого движимого имущества пока не охвачены, хотя в будущем такая возможность может появиться.
"Реестр пока не решает, получит ли человек компенсацию и сколько именно ему должны выплатить. Это лишь электронная база, где собирают заявления об убытках. В будущем эти заявления должны рассмотреть в рамках международного механизма компенсации ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, который еще только создается", - говорит Булименко.
Иск к России - тоже вариант
Пострадавшее лицо может подать иск к Российской Федерации в украинском суде, в частности к таким органам, как Министерство обороны РФ.
Верховный Суд не признает за Россией судебный иммунитет в этой категории дел. Но стоит помнить: даже после принятия положительного решения компенсации будут начисляться только после запуска международного механизма возмещения.
"Пока получить реальную компенсацию за уничтоженный дронами урожай невозможно. Но фиксация убытков и подача соответствующих заявлений - важные шаги для будущего возмещения", - отмечает юрист.
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