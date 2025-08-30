ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Токсичные вещества в растениях? Опасно ли есть овощи из зоны боевых действий

Суббота 30 августа 2025 09:20
UA EN RU
Токсичные вещества в растениях? Опасно ли есть овощи из зоны боевых действий Боевые действия негативно влияют на почвы и урожай сельскохозяйственных культур (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Боевые действия в Украине нарушают структуру чернозема и уменьшают количество полезных микроорганизмов в почве.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эколог Татьяна Тимочко.

Опасен ли урожай, выращенный возле зоны боевых действий

В целом, по словам эксперта, потреблять овощи или фрукты, выращенные неподалеку от мест, где были боевые действия, "может быть опасно".

"Взрывы, пожары и использование военной техники оставляют в почве тяжелые металлы, остатки взрывчатых веществ, топливо и масла", - рассказала эколог.

Она объяснила, что эти токсичные элементы "способны переходить в выращенные культуры и накапливаться в организме человека, создавая серьезные риски для здоровья".

"Дополнительную опасность представляют неразорвавшиеся боеприпасы, которые делают сам процесс обработки земли смертельно рискованным", - отметила Тимочко.

Она добавила, что боевые действия также:

  • нарушают структуру чернозема;
  • уменьшают количество полезных микроорганизмов в почве.

"В результате - снижается ее плодородие. А повышенная токсичность влияет на качество урожая", - поделилась специалист.

К этому добавляется также и "риск загрязнения подземных вод".

"В случае затопления шахт или разрушения промышленных объектов, в них могут попадать тяжелые металлы или даже радионуклиды, которые через почву попадают в растения", - сообщила эколог.

Можно ли выращивать культуры там, где боевые действия были давно

Некоторые считают, что даже после войны там, где сейчас идут боевые действия, ничего нельзя будет выращивать в течение многих лет.

"Это утверждение частично соответствует действительности", - признала Тимочко.

Она объяснила: "Если почва сильно загрязнена нефтепродуктами, тяжелыми металлами или токсичными химикатами, ее восстановление действительно может длиться десятилетиями".

"В то же время на части земель после разминирования и проведения почвенной рекультивации со временем можно будет вернуть сельское хозяйство. Но только после тщательных анализов", - рассказала специалист.

Она подчеркнула, что в целом "употреблять продукты с территорий, которые недавно были зоной боевых действий, без проверки - категорически нельзя".

"Постепенное возвращение этих земель к агроиспользованию возможно. Но оно требует времени, очистки и постоянного мониторинга состояния окружающей среды", - подытожила эколог.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров Украины утвердил Порядок отбора проб почв на сельскохозяйственных землях, очищенных после разминирования.

Кроме того, мы объясняли, как может повлиять загрязнение почв и вод во время войны на здоровье людей.

Читайте также, как украинские фермеры продавали урожай с радиоактивных земель.

Читайте РБК-Украина в Google News
аграрії Война в Украине Фрукты Сад и огород Атака дронов Фермеры Ракетная атака
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим