Посівна озимих в Україні добігає кінця: які області в лідерах і що сіють найактивніше

Станом на поточний тиждень аграрії в Україні засіяли вже понад 6 194 тисяч гектарів озимини. При цьому деякі області сівбу зернових культур і ріпаку вже завершили.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Скільки і яких озимих культур було засіяно

Згідно зі щотижневою статистикою міністерства щодо посівної 2025 року в Україні, станом на 11 листопада українські аграрії засіяли вже 6 194,5 тис. гектарів озимих культур.

Уточнюється, що це - 94,5% від прогнозованих площ.

Так, було посіяно, зокрема:

озимої пшениці - 4 507,6 тис. гектарів;

озимого ячменю - 544,2 тис. гектарів;

озимого жита - 66,1 тис. гектарів;

озимого ріпаку - 1 076,7 тис. гектарів.

Посівна в Україні станом на 11 листопада (інфографіка: me.gov.ua)

Які області - серед лідерів за посівами

Громадянам розповіли, що серед лідерів за посівами зернових культур - три області України:

Одеська;

Дніпропетровська;

Миколаївська.

Тим часом найбільше озимого ріпаку було засіяно:

в Одеській області;

у Вінницькій області;

у Миколаївській області.

Скільки областей сівбу вже завершили

За інформацією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, сівбу зернових вже завершили у шести областях:

Закарпатській;

Запорізькій;

Івано-Франківській;

Полтавській;

Рівненській;

Чернігівській.

Тим часом сівбу ріпаку повністю завершили аграрії з 14 областей України.

Коли почалась посівна озимих культур в Україні

Згідно з інформацією міністерства, осінню посівну українські аграрії розпочали ще на початку вересня. Станом на 9 число вже було засіяно 727,5 тис. гектарів.

Тоді сівбу озимих зернових культур розпочали аграрії Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Громадянам розповіли, що озимий ріпак сіють сільгоспвиробники майже всіх областей.

Крім того, в Україні почали засіювати:

озиму пшеницю;

озимий ячмінь;

озиме жито.

Початок посівної озимих культур (інфографіка: me.gov.ua)