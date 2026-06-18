Повреждено "сердце" нефтеперерабатывающего завода в Москве: что известно

Где произошли пожары

Пожары во время удара вспыхнули как минимум в двух местах завода, сообщают OSINT-аналитики.

В резервуарном парке зафиксировали как минимум четыре очага возгорания.

Еще два возгорания произошли возле установки по переработке нефти.

Основная установка по переработке нефти - это не один цех, а комплексное сооружение. В ее состав входит установка первичной переработки АВТ.

Ранее, во время удара во вторник, была повреждена именно установка первичной переработки АВТ-6. Эту установку эксперты называют "сердцем" завода, поскольку на нее приходится половина мощности всего Московского НПЗ.

Фото: снимок поврежденного НПЗ в Москве из космоса (t.me)

Позже агентство Reuters со ссылкой на собственные источники подтвердило, что тогда был задет именно этот комплекс.

@Предварительно удары украинских беспилотников пришлись на резервуарный парк, установку АВТ (осуществляющую первичную переработку сырой нефти) и установку гидроочистки дизельного топлива", - подтвердили также в СБУ.

В сети уже жалуются, что в Москве выпал "нефтяной дождь".

Завод останавливали, но есть нюанс

После удара работу предприятия полностью приостановили.

В то же время источники Reuters сообщали, что вторая установка первичной переработки вскоре возобновит работу.

Атаки на Москву 18 июня: что известно

Между тем сегодня, 18 июня, Москва и область пережили одну из самых массированных атак украинских дронов в этом году.

Из-за угрозы в небе власти временно приостановили работу сразу четырех столичных аэропортов, а Московский НПЗ в Капотне вновь охватило пламя.

После удара по Москве резко обвалились акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ. Даже акции "Газпрома", "Роснефти" и "Лукойла" стремительно потеряли в цене.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны во второй раз за неделю нанесли удар по Московскому НПЗ. По его словам, это справедливый ответ на удары по украинским городам, и России пора предпринять шаги к завершению войны.