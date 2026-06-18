Повреждено "сердце" нефтеперерабатывающего завода в Москве: что известно

Во время атаки на нефтеперерабатывающий завод в Москве беспилотники повредили установку, которая считается главным узлом всего предприятия. И это еще не все последствия ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специалистов по OSINT и Службу безопасности Украины.
Пожары во время удара вспыхнули как минимум в двух местах завода, сообщают OSINT-аналитики.
Основная установка по переработке нефти - это не один цех, а комплексное сооружение. В ее состав входит установка первичной переработки АВТ.
Ранее, во время удара во вторник, была повреждена именно установка первичной переработки АВТ-6. Эту установку эксперты называют "сердцем" завода, поскольку на нее приходится половина мощности всего Московского НПЗ.
Позже агентство Reuters со ссылкой на собственные источники подтвердило, что тогда был задет именно этот комплекс.
@Предварительно удары украинских беспилотников пришлись на резервуарный парк, установку АВТ (осуществляющую первичную переработку сырой нефти) и установку гидроочистки дизельного топлива", - подтвердили также в СБУ.
В сети уже жалуются, что в Москве выпал "нефтяной дождь".
После удара работу предприятия полностью приостановили.
В то же время источники Reuters сообщали, что вторая установка первичной переработки вскоре возобновит работу.
Между тем сегодня, 18 июня, Москва и область пережили одну из самых массированных атак украинских дронов в этом году.
Из-за угрозы в небе власти временно приостановили работу сразу четырех столичных аэропортов, а Московский НПЗ в Капотне вновь охватило пламя.
После удара по Москве резко обвалились акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ. Даже акции "Газпрома", "Роснефти" и "Лукойла" стремительно потеряли в цене.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны во второй раз за неделю нанесли удар по Московскому НПЗ. По его словам, это справедливый ответ на удары по украинским городам, и России пора предпринять шаги к завершению войны.
Как сообщало РБК-Украина, Генштаб ВСУ обнародовал полный список объектов, подвергшихся ударам в эту же ночь. Помимо НПЗ это нефтебаза в Ростовской области, мосты в Крыму и в Донецкой области, а также командный пункт оккупантов. Подтвердились и последствия предыдущих ударов по нефтяным объектам в трех других регионах России.
Глава государства также призвал россиян оказывать давление на главу Кремля Владимира Путина, если они не хотят продолжения войны. Зеленский подчеркнул, что Украина не стремилась к войне, но Россия так же ощутит последствия собственной агрессии.