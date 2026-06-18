Акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ рухнули после ударов по Москве

После масштабной атаки беспилотников на Москву 18 июня российский фондовый рынок обвалился. Акции "Газпрома", "Роснефти" и "Лукойла" стремительно подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевого мониторинга.

В то же время все пять крупнейших нефтегазовых компаний РФ демонстрируют синхронное снижение стоимости акций, что свидетельствует о негативной реакции инвесторов на события вокруг российской столицы и стратегической инфраструктуры.

Больше всего среди энергетических гигантов теряет "Роснефть". Компания возглавила список падения среди крупнейших эмитентов индекса.

Также снизились акции «Сургутнефтегаза» (-0,99%), «Сбербанка» (-0,70%) и других крупных российских компаний.

Согласно опубликованным данным индекса MOEX, в минусе оказались почти все ключевые компании российского энергетического сектора.

Что произошло в Москве

Утром 18 июня Москва подверглась масштабной атаке беспилотников. По сообщениям российских СМИ, в направлении столицы РФ летели более 180 дронов.

Под удар попал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Из-за атаки был введён план "Ковер", а работа аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" была временно ограничена. Всего было отменено более 500 рейсов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам.

Между тем Генштаб ВСУ подтвердил удар по Московскому НПЗ и обнародовал полный список объектов РФ, пораженных сегодня.