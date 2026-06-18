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Акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ рухнули после ударов по Москве

13:27 18.06.2026 Чт
2 мин
Атака нанесла серьёзный удар по российскому нефтяному сектору
aimg Ирина Глухова
Акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ рухнули после ударов по Москве Фото: Москву масштабно атаковали украинские дроны (Getty Images)
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После масштабной атаки беспилотников на Москву 18 июня российский фондовый рынок обвалился. Акции "Газпрома", "Роснефти" и "Лукойла" стремительно подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевого мониторинга.

Согласно опубликованным данным индекса MOEX, в минусе оказались почти все ключевые компании российского энергетического сектора.

Больше всего потеряли нефтяные компании

Среди крупнейших компаний падение выглядит следующим образом:

  • "Роснефть" - минус 2,54% (до 328,50 рубля);
  • "Газпром" - минус 2,01% (до 107,61 рубля);
  • "Татнефть" - минус 1,79% (до 532,60 рубля);
  • "Лукойл" - минус 1,71% (до 4457 рублей);
  • "Новатек" - минус 1,39% (до 1003,60 рубля).

Также снизились акции «Сургутнефтегаза» (-0,99%), «Сбербанка» (-0,70%) и других крупных российских компаний.

Акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ рухнули после ударов по Москве

Что показывают биржевые данные

Больше всего среди энергетических гигантов теряет "Роснефть". Компания возглавила список падения среди крупнейших эмитентов индекса.

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В то же время все пять крупнейших нефтегазовых компаний РФ демонстрируют синхронное снижение стоимости акций, что свидетельствует о негативной реакции инвесторов на события вокруг российской столицы и стратегической инфраструктуры.

Что произошло в Москве

Утром 18 июня Москва подверглась масштабной атаке беспилотников. По сообщениям российских СМИ, в направлении столицы РФ летели более 180 дронов.

Под удар попал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Из-за атаки был введён план "Ковер", а работа аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" была временно ограничена. Всего было отменено более 500 рейсов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам.

Между тем Генштаб ВСУ подтвердил удар по Московскому НПЗ и обнародовал полный список объектов РФ, пораженных сегодня.

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