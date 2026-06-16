Атака Украины "выключила" Московский НПЗ, - Reuters

Украинский удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу привел к пожару. Предприятие остановило свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Атака на Московский НПЗ

По данным источников издания в отрасли, удар по заводу "Газпром нефти" на юго-востоке Москвы повредил установку первичной переработки. На данную установку приходится 53% всей мощности предприятия. Очевидцы зафиксировали сильный пожар и густой черный дым над заводом.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил повреждение одного из сооружений, однако экстренные службы заявили, что пожар ликвидирован и он якобы не повлиял на работу НПЗ.

Источники Reuters эту информацию опровергают и настаивают на остановке производства. Этот завод является самым крупным поставщиком топлива для Московского региона.

Как пишет Reuters, Московский завод, который уже не раз становился целью атак, в 2024 году переработал 11,6 млн тонн нефти, произведя 2,9 млн тонн бензина и 3,2 млн тонн дизельного топлива, согласно последним доступным данным.

Топливный коллапс в РФ и на оккупированных территориях

По информации Генштаба ВСУ, на июнь 2026 года дальнобойное оружие Сил обороны системно уничтожает топливно-энергетический комплекс врага.

Фото: Украина атаковала российские НПЗ (t.me/GeneralStaffZSU)

Поражение на расстоянии более 1500 километров привели к технологическому и логистическому параличу оккупантов. Всего в РФ поражено уже 16 крупных НПЗ и терминалов, из-за чего выведено из строя более 40 технологических установок.

Враг не может их восстановить из-за действия международных санкций.

В Генштабе добавили, что єто привело к следующим последствиям: