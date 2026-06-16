Москва под ударом: дроны атакуют крупнейший НПЗ города (видео)

Ударные дроны атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни, расположенном в 15 километрах от Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост руководителя Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрея Коваленко и сообщения в социальных сетях.

Что произошло

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в районе Капотни подвергся атаке ударных дронов.

На объекте вспыхнул пожар - видео с места происшествия распространилось в российских Telegram-каналах, а осинтеры подтвердили попадание.

МНПЗ - крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы: поставляет 40% бензина, 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.

Еще до подтверждения ударов МНПЗ экстренно сбросил давление в системе - предприятие готовилось к возможным попаданиям. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

"Путин не является гарантом безопасности для москвича"

"Москва под атакой, горит московский НПЗ. Хотя Путин и стянул практически все ключевые ПВО и ПРО в Москву, это не спасает россиян. Путин не является гарантом безопасности для москвича", - написал Коваленко.

Фото: в Exilenova пишут, что горит ЭЛОУ АВТ-6 — сердце завода (t.me/exilenova_plus)

Собянин отчитывается о сбитых дронах

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке беспилотников на столицу РФ. По его словам, удалось сбить около 60 дронов.

На местах "падения обломков" работают экстренные службы. Впоследствии Собянин все же подтвердил, что Московский НПЗ получил повреждения в результате попадания дрона.