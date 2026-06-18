"Вся Москва горит!": все о последствиях массированной атаки на столицу России (фото, видео)

Москва и область в четверг, 18 июня, подверглись самой массированной атаке украинских дронов. Под ударом вновь оказался НПЗ в Капотне, над городом поднимаются густые клубы дыма.

РБК-Украина собрало в материале самую важную информацию о последствиях налета дронов на столицу страны-агрессора.

Главное: Москву третью ночь подряд атакуют беспилотники, а сегодняшний налет называют одним из самых массовых в этом году.

Под ударом оказался Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает 40% рынка топлива столицы России.

Мониторинговые каналы фиксируют как минимум полдесятка очагов возгорания.

Из-за угрозы закрыли все московские аэропорты, а в "Шереметьево" проводили эвакуацию пассажиров.

Сеть заполонили десятки видео с попаданиями и сильным пожаром на НПЗ столицы России.

Одна из самых массированных атак на Москву

Российские паблики жалуются, что сегодня произошла одна из самых массированных атак украинских беспилотников на Москву и область в этом году. Подсчет целей уже исчисляется сотнями.

Московская кольцевая автодорога (МКАД) - одна из важнейших транспортных артерий города - частично перекрыта. Водителей просят искать объездные пути.

Из-за угрозы в небе власти были вынуждены ввести план "Ковер". Ограничения ввели в аэропортах. В аэропорту "Внуково" Росавиация ввела их еще около полуночи. В "Шереметьево" проводилась эвакуация пассажиров, в частности, людей выводили даже из самолетов.

Уже в 09:30 стало известно, что дроны вынудили приостановить работу всех московских аэропортов: "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево".

Фото: Москву окутал густой черный дым во время атаки 18 июня (российские СМИ)

Мэр Сергей Собянин заявил, что по состоянию на 08:17 утра на подлете к Москве якобы "сбито около 180 беспилотников" и "работа ПВО продолжается".

Об атаке сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По словам российского чиновника, под ударом оказались как минимум пять районов Московской области.

В частности, в городе Люберцы под удар попала промышленная зона и здание фитнес-центра. Также вспыхнул пожар на крыше известного торгового центра "Белая Дача".

Как обычно для РФ, власти уверяют, что "все под контролем", а большинство разрушений - это лишь "последствия падения обломков".

Атака дронов на Московский регион оказалась одной из самых массированных за последнее время. Ярко горит #НПЗ pic.twitter.com/KShF5yBH6C — РБК-Украина (@rbc_ukraine) 18 июня 2026

Минобороны РФ хвастается "сбитием" целых 555 беспилотников, но картинку Кремлю портит мэр Собянин, который пишет, что атака продолжается, и россияне, которые показывают яркие видео попаданий.

Под ударом НПЗ в Капотне

В частности, в сети распространяются кадры попаданий и мощного пожара в районе Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Собянин подтвердил, что "нескольким беспилотникам" удалось достичь НПЗ.

Также он сообщил о падении обломков; в частности, повреждения получило здание на территории торгового центра "Садовод".

Жители Москвы и Подмосковья тем временем публикуют в соцсетях реальные кадры последствий и делятся эмоциями.

"Вся Москва нах*ен горит. Все горит. Я сваливаю", - эмоционально комментирует видео один из очевидцев.

«Вся Москва нахр*н горит!» — эпические эмоции рядового россиянина, наблюдающего за результатами сегодняшней атаки дронов на Московский НПЗ.#Москва #Moscow



Внимание, содержит нецензурную лексику (18+). pic.twitter.com/Y8GB5aynon — РБК-Украина (@rbc_ukraine) 18 июня 2026 г.

В целом в сети уже появились десятки видео, на которых беспилотники совершенно спокойно, один за другим, кружат в небе над столичным регионом РФ под аккомпанемент стрельбы и попадают в цели.

На кадрах очевидцев видно сразу несколько возгораний на Московском НПЗ. На одном из кадров видно, как от удара по резервуару буквально снесло крышу.

На видео запечатлен момент удара по резервуару на НПЗ в Москве. Взрывом сорвало люк #Москва pic.twitter.com/BK0ZMMcyjH — РБК-Украина (@rbc_ukraine) 18 июня 2026

Москва продолжает покрываться дымом.

Почему эта атака важна

Стоит отметить, что, по оценкам OSINT-каналов, на территории Московского НПЗ возникло как минимум пять очагов возгорания.

Предприятие находится всего в 15 км от Кремля. НПЗ принадлежит "Газпромнефти" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

Завод перерабатывает около 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает около 40 % топливного рынка Москвы.

Фото: предварительная геолокация очагов возгорания после налета дронов на Московский НПЗ (t.me/DniproOfficial)

Зеленский подтвердил поражение Московского НПЗ

Президент Украины подчеркнул, что этой ночью украинские дальнобойные средства второй раз за неделю достигли Московского региона. Также были поражены цели в Ростовской области и временно оккупированных территориях Украины.

"Совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам", - заявил Зеленский.

По его словам, на днях союзники отдельно отмечали меткость и действенность украинских "мидлстрайков" и дальнобойных средств поражения.

"Время эту войну завершать, и Россия должна предпринять необходимые шаги в дипломатии", - подчеркнул президент.

Рынок акций РФ обвалился до минимума за полгода

Утро четверга началось для российских инвесторов с того, что ключевые индексы Московской биржи с первых минут торгов рухнули на 0,8%. Для индекса Мосбиржи это падение стало рекордом - показатель обновил минимум с октября 2025 года.

Сильнее всего "просели" акции компаний, непосредственно финансирующих войну против Украины: