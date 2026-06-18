Горит не только Московский НПЗ: Генштаб обнародовал полный список объектов РФ
В ночь на 18 июня Силы обороны Украины нанесли удар по Московскому НПЗ, нефтебазе, железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал и другим объектам российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Московский НПЗ под ударом
По данным Генштаба, в Московской области РФ вновь подвергся удару Московский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии зафиксировано попадание и масштабный пожар - на данный момент известно как минимум о пяти очагах возгорания.
Московский НПЗ имеет мощность переработки более 12 млн тонн нефти в год задействован в обеспечении российской армии топливом.
По предварительным данным, горят:
- комбинированная установка переработки нефти;
- установки вторичной переработки;
- резервуарный парк.
В СБУ добавили, что Московский НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля.
Пожар на нефтебазе в Ростовской области
Также поражена нефтебаза "Гуково" в Ростовской области РФ.
В Генштабе сообщили о попадании и пожаре на территории объекта. База используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, обеспечивающих военную и транспортную инфраструктуру государства-агрессора.
Под ударом оказались мосты и командный пункт
Украинские военные также атаковали:
- автомобильный мост через реку Калька возле Гранитного в Донецкой области;
- железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе Роздольного в оккупированном Крыму.
По данным Генштаба, эти объекты использовались для военных перевозок и логистики оккупационных войск.
Кроме того, в районе Соледара был поражен командный пункт российских захватчиков.
Поражены склады горючего
Силы обороны также нанесли удары по:
- складам горюче-смазочных материалов в Мариуполе и Пятиполье;
- складу материально-технических средств в районе Бойковского в Донецкой области.
Подтверждены последствия предыдущих ударов
Генеральный штаб также обнародовал результаты доразведки ранее пораженных объектов.
В частности, подтверждено:
- уничтожение семи резервуаров общим объемом 95 тысяч кубометров на станции "Палкино" в Ярославской области;
- повреждение трех резервуаров и участка нефтепровода на Котовском цехе подготовки и перекачки нефти в Волгоградской области;
- повреждение пяти резервуаров на терминале "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае.
В Генштабе подчеркнули, что все эти объекты были задействованы для обеспечения российских оккупационных войск.
Атака на Москву 18 июня
Напомним, в ночь на 18 июня и утром в российской столице - Москве было громко из-за атаки украинских беспилотников. Одной из главных целей стал нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня.
Из-за угрозы в воздухе российские власти ввели план "Ковер". Работу приостановили все московские аэропорты - "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево".
В сети тоже появились десятки видео с последствиями атаки. В частности, россияне опубликовали кадры попадания по одному из резервуаров Московского НПЗ и масштабному пожару на территории предприятия.
На атаку уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Комментируя события, глава государства заявил: "Время завершать эту войну".