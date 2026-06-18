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Россиянам нужно отрезвить Путина, иначе Москва будет гореть, - Зеленский

12:29 18.06.2026 Чт
2 мин
Зеленский объяснил, что ждет Москву в случае продолжения войны
aimg Елена Чупровская
Россиянам нужно отрезвить Путина, иначе Москва будет гореть, - Зеленский Фото: атака на НПЗ в Москве 18 июня (Getty Images)
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Россиянам следует оказать влияние на главу Кремля Владимира Путина, если они не хотят дальнейших последствий войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам.

Что сказал Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина продолжает реагировать на российские атаки и не собирается мириться с ударами по своей территории.

По словам Зеленского, несмотря на усиленную систему противовоздушной обороны вокруг российской столицы, Украина способна отвечать на действия агрессора.

"Мы говорили, что будем их доставать. Если Путин не хочет заканчивать эту войну, хочет продолжать, мы тихо сидеть не будем, будем отвечать", - сказал президент.

Он также напомнил о российском ударе по Киево-Печерской лавре и заявил, что Украина готовит ответ.

Россиянам нужно отрезвить Путина, иначе Москва будет гореть, - ЗеленскийФото: Зеленский рассказал, что должно заставить Кремль прекратить войну (инфографика РБК-Украина)

Москва почувствует последствия войны

Президент подчеркнул, что Украина не стремилась к войне и не хочет ее продолжения. В то же время он отметил, что Россия также понесет последствия собственной агрессии.

"Но если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва", - заявил Зеленский.

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Он добавил, что сейчас настало время завершить войну и положить конец российской агрессии.

Отдельно Зеленский обратился к гражданам РФ. По его мнению, россияне также должны оказывать влияние на собственное руководство.

"Поэтому, на мой взгляд, нужно давить на Путина всем. Украинцы должны давить, абсолютно все европейцы, американцы, ну и русским пора уже опомниться и давить на своего лидера", - сказал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Москва подверглась атаке беспилотников. В нескольких районах российской столицы сообщалось о взрывах и пожарах.

Из-за атаки дронов в Москве временно вводились ограничения на работу аэропортов. Российские власти заявляли о работе сил ПВО. Вся российская столица в дыму.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подчеркнул необходимость завершения войны. Президент заявил, что Украина готова к миру и прекращению огня.

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