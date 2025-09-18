Львовские правоохранители разоблачили подполковника юстиции Министерства обороны Украины на схеме с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора и Facebook полиции Львовской области.

По данным следствия, подполковник юстиции получил от посредника 12 тысяч долларов за незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины. Для этого он должен был предоставить ему необходимые средства и устранить возможные препятствия.

Вместе с тем, за дополнительное вознаграждение в более 4,5 тысячи долларов он снял "клиента" с розыска ТЦК и СП и оформил фиктивную отсрочку от мобилизации в связи с уходом за близкой родственницей с инвалидностью. Это должно было создать основания для его якобы легального выезда в Евросоюз.



Фото: чиновника Минобороны разоблачили на схеме для уклонистов (Офис генпрокурора и полиция Львовской области)

Правоохранители задокументировали получение им сначала 4,5 тысячи долларов, а затем 12 тысяч долларов. После получения второго транша мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас устанавливаются другие возможные соучастники преступления.

Военнослужащему готовится сообщение о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении от исполнения служебных обязанностей.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому - лишение свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.