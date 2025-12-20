ua en ru
Сб, 20 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Португалія не виключає розміщення військ в Україні: але є умова

Португалія, Україна, Київ, Субота 20 грудня 2025 16:19
UA EN RU
Португалія не виключає розміщення військ в Україні: але є умова Фото: прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру та президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Олена Чернякова, Антон Корж

В Португалії не виключають розміщення в Україні португальських військових у складі контингенту для забезпечення миру. Звісно, що таке розміщення можливо виключно після завершення війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 20 грудня.

Монтенегру підкреслив, що розміщення військових в Україні - це позиція як Європейського Союзу, так і Португалії. Країна готова розмістити війська, брати участь у миротворчих місіях та зберігати безпеку.

"Ми не хочемо бути тут під час війни, але в Коаліції охочих Португалія бере участь і буде брати участь в операціях забезпечення миру. І в контексті миротворчої місії, в контексті гарантії безпеки НАТО разом з португальськими військовими може розмістити свої сили на території України, наприклад, також разом з Латвією, Литвою, і брати участь в миротворчих місіях і забезпечувати безпеку", - зазначив португальський прем'єр.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув до Києва вранці 20 грудня з офіційним візитом. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, обидва лідери виступили перед пресою.

Миротворчий контингент в Україні

Зазначимо, 16 грудня стало відомо, що лідери країн-учасниць "Коаліції рішучих" остаточно виразили готовність розмістити в Україні сили підтримки в рамках гарантій безпеки після завершення війни.

Зокрема й Велика Британія, як і раніше, готова розмістити свої війська на території України після завершення бойових дій, підтвердив офіційний представник британського прем'єра Кіра Стармера. А сам Стармер повідомив, що розроблено план розгортання миротворчих військ в Україні після завершення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Мирні переговори Португалия Війна в Україні
Новини
СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек
СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ