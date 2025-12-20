Португалія не виключає розміщення військ в Україні: але є умова
В Португалії не виключають розміщення в Україні португальських військових у складі контингенту для забезпечення миру. Звісно, що таке розміщення можливо виключно після завершення війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 20 грудня.
Монтенегру підкреслив, що розміщення військових в Україні - це позиція як Європейського Союзу, так і Португалії. Країна готова розмістити війська, брати участь у миротворчих місіях та зберігати безпеку.
"Ми не хочемо бути тут під час війни, але в Коаліції охочих Португалія бере участь і буде брати участь в операціях забезпечення миру. І в контексті миротворчої місії, в контексті гарантії безпеки НАТО разом з португальськими військовими може розмістити свої сили на території України, наприклад, також разом з Латвією, Литвою, і брати участь в миротворчих місіях і забезпечувати безпеку", - зазначив португальський прем'єр.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув до Києва вранці 20 грудня з офіційним візитом. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, обидва лідери виступили перед пресою.
Миротворчий контингент в Україні
Зазначимо, 16 грудня стало відомо, що лідери країн-учасниць "Коаліції рішучих" остаточно виразили готовність розмістити в Україні сили підтримки в рамках гарантій безпеки після завершення війни.
Зокрема й Велика Британія, як і раніше, готова розмістити свої війська на території України після завершення бойових дій, підтвердив офіційний представник британського прем'єра Кіра Стармера. А сам Стармер повідомив, що розроблено план розгортання миротворчих військ в Україні після завершення війни.