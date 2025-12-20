ua en ru
Премьер Португалии впервые прибыл в Киев

Украина, Суббота 20 декабря 2025 13:15
Премьер Португалии впервые прибыл в Киев Фото: Луиш Монтенегру (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру прибыл в Киев в субботу утром. Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского в Telegram и RTP.

До сих пор глава правительства Португалии имел только две личные встречи с Зеленским. Первая состоялась 28 мая 2024 года в Лиссабоне во время официального визита Зеленского в Португалию, когда стороны подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве и безопасности. Вторая встреча прошла 2 октября в Копенгагене - в кулуарах международного саммита, где обсуждалась дальнейшая поддержка Украины со стороны Португалии.

Текущий визит стал первым приездом Луиша Монтенегру в Украину с момента его вступления в должность премьер-министра. Вместе с министром обороны Нуно Мело он прибыл в Киев ночным поездом в 8:13 утра.

В программе визита - переговоры с Зеленским, премьер-министром Украины Юлией Свириденко и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Больше любой другой страны, она, естественно, нуждается в нашей солидарности и нашей близости, не говоря уже о нашей приверженности; именно это мы и приносим", - заявил он.

Премьер Португалии отметил, что Украина сейчас остро нуждается в финансовой помощи, и Португалия продолжает оказывать поддержку как на двустороннем уровне, так и в рамках различных программ - гуманитарных, социальных, военных и политических. Он также отметил тесные связи между общинами двух стран и обязанность правительств отражать солидарность своих народов.

В то же время, Зеленский уже опубликовал видео, на котором они с Монтенегру почтили память наших павших воинов.

Ранее мы писали, что на досрочных парламентских выборов в Португалии, вероятно, победила правящая партия "Демократический альянс". Однако политсила не смогла получить большинство, которое необходимо для самостоятельного формирования правительства.

